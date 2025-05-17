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墜窗樓漏驗 甯漢豪稱機制需檢討 屋署稱剔除因驗窗令仍在遵辦

【明報專訊】審計署早前發表新一份審計報告，屋宇署強制驗窗計劃下前年及去年共31幢樓宇，在當局揀選發強制驗窗通知書（驗窗令）前一年曾發生墜窗事故，並距離上次獲發驗窗令均逾5年，理應符合揀選資格，惟最終被剔除。立法會政府帳目委員會昨展開聆訊，屋宇署長何鎮雄解釋，涉事樓宇數年前曾獲發驗窗令，甚至部分仍遵辦中，故未揀選。發展局長甯漢豪則稱，「事隔一段時間」前曾發驗窗令，便將過去一年發生墜窗事故樓宇剔除的做法值得檢討。

測量師學會建築測量組主席李海達表示，現時相關法例要求大廈每5或10年驗窗一次，政府為確保公眾安全，而需要檢討是「應做的事」，有樓宇發生墜窗事故，便要查找原因，審視到底個別情况或屬整座樓宇失修；如僅個別情况，便毋須整幢跟進。李又指屋苑類別不同，並非所有屋苑同期落成，故亦要按樓宇狀况而定，如狀况不差，「無謂因一次墜窗，影響整個屋苑業主都需再驗窗」。

專家倡個別單位墜窗 毋須整幢驗

學會建築測量組前主席張文滔亦說，如個別單位墜窗，整幢樓宇都發驗窗通知，對無墜窗或窗戶狀態良好業主不公平；認為屋宇署可因應個別單位驗窗後始發生墜窗事故，考慮再發驗窗令，毋須向整幢大廈發出。

強制驗窗計劃2012年起實施，涵蓋樓齡10年或以上私樓，至今已發約72萬份驗窗令，當中逾2.6萬份至去年尾尚未遵辦。屋宇署分兩機制揀選每年發驗樓令樓宇，機制A按樓齡、樓宇狀况、樓宇管理、關鍵建築構件及樓宇集群，向樓齡30年以上的樓宇評分，分數較高便會被優先揀選，並同步發出強制驗樓及驗窗令；機制B則針對10至30年樓齡樓宇，視乎前一年有否墜窗事故紀錄、窗戶狀况及樓宇集群等揀選目標樓宇。

據屋宇署指引，機制B下如樓宇被發驗窗令，發出日期起計5年內不再中選，惟審計報告發現去年及前年分別有11幢和20幢樓宇，前一年曾發生墜窗事故，卻全數均在逾5年前獲發驗窗令，即符合揀選資格，惟被署方剔除。

議員黃俊碩提問署方揀選時為何剔除該31幢樓宇，何鎮雄解釋當局考慮以往已向涉事樓宇發出驗窗令，「它還在遵辦中，所以我們沒有選」。甯漢豪其後認為有關做法值得檢討，因涉事樓宇距離獲發驗窗令已一段時間，既發生墜窗事故便「應該盡量納入」，已要求屋宇署檢視。

議員質疑驗樓令違「風險為本」考慮

兩機制同考慮樓宇集群準則，意指如屋苑內有一幢樓宇被揀選，同屋苑其他樓宇亦獲發驗樓令。議員龍漢標質疑每幢樓宇風險未必相同，做法違背「風險為本」及資源考慮。甯漢豪認為準則考慮到同屋苑樓宇風險或類近，加上屋苑或有部分窗戶屬公用地方，難只向單幢建築發驗樓令；但她同意若窗戶不涉公用地，未必需「將資源放在屋苑其他樓宇」，屋宇署可考慮檢討做法。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

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