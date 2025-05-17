明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

【Emily】效湯漢送佘山聖母像 周守仁：新教宗認同方濟各對華路線

【明報專訊】「教宗選戰」落幕後，外界正觀察新教宗良十四世嘅路線，有份投票嘅天主教香港教區主教周守仁喺羅馬接受教區刊物《公教報》視像訪問話，良十四世認同教宗方濟各對中國嘅路線，包括溝通同對話、互相認識，並透露教宗去過中國唔止一次。

周樞機又話，自己學當年湯漢咁，送咗小型佘山聖母像畀新教宗，請佢唔好忘記中國教會同中國人民，教宗就岌頭示意唔會忘記，相信佢樂意繼續方濟各嘅對華方向。

方濟各在任期間，周樞機同良十四世同期擢升樞機，周樞機承認對對方認識唔多，但讚教宗同世界接軌，認識教宗嘅人都話佢好願意聆聽。

讚會議伙食 專人研究菜單「避眼瞓」

不過，周樞機亦話，參與選教宗秘密會議嘅一眾樞機都好清楚，「我哋唔係要去選一個方濟各教宗嘅翻版，呢個係無可能，亦都唔應該咁做，每個人都係獨特」。

選教宗嘅秘密會議歷史上可長可短，有說如果去到第九日，只提供麵包同水，變相可令樞機快快決定。周樞機就話無「水飯房」呢回事，會議伙食都幾好，仲透露菜單都有專人研究過，「等我哋唔會太眼瞓、太過消化唔好」。

貫徹方濟各入世，良十四世日前都喺社交平台Instagram同X開設帳號，其中Ig有7種語言，包括英文、意大利文、法文、葡萄牙文、西班牙文、波蘭文同德文。

相關字詞﹕教宗 良十四世 周守仁

上 / 下一篇新聞

墜窗樓漏驗 甯漢豪稱機制需檢討 屋署稱剔除因驗窗令仍在遵辦
墜窗樓漏驗 甯漢豪稱機制需檢討 屋署稱剔除因驗窗令仍在遵辦
修例新增罪行支援法團 雙管齊下加快檢驗
修例新增罪行支援法團 雙管齊下加快檢驗
陪審團一致裁定 六旬漢殺兄罪成囚終身
陪審團一致裁定 六旬漢殺兄罪成囚終身
14歲少年等5人涉電詐被捕 7宗騙款48萬
14歲少年等5人涉電詐被捕 7宗騙款48萬
使用率飈 僱主醫保開支3年升55% 學者稱不利私醫可持續 議員：倘續升僱主或減保障
使用率飈 僱主醫保開支3年升55% 學者稱不利私醫可持續 議員：倘續升僱主或減保障
「取消積金對冲」資助不包解僱重聘 勞界另籲檢討兩金計法
「取消積金對冲」資助不包解僱重聘 勞界另籲檢討兩金計法
審議「468」工時門檻 何啟明：僱主無謂計較
審議「468」工時門檻 何啟明：僱主無謂計較
運物局晤網約車平台提守法 的士業再請願
運物局晤網約車平台提守法 的士業再請願
議員關注道路爛投訴飈 路署：科技偵測、轉新瀝青
議員關注道路爛投訴飈 路署：科技偵測、轉新瀝青
表匠炮台山開張 熟客封400元利市
表匠炮台山開張 熟客封400元利市
無水密門如何跟進 海事處人員說法各異 驗船主任稱視乎船艙大小 高級督察稱「一定懷疑」
無水密門如何跟進 海事處人員說法各異 驗船主任稱視乎船艙大小 高級督察稱「一定懷疑」
財利董事：海難前一月已見海泰號有金屬片脫落
財利董事：海難前一月已見海泰號有金屬片脫落
美隊2.0就不獲「早釋」上訴 爭議懲教署長無轉介釋囚委會
美隊2.0就不獲「早釋」上訴 爭議懲教署長無轉介釋囚委會
消防輪姦案 控方：首被告砌詞事主攝入兩男之間
消防輪姦案 控方：首被告砌詞事主攝入兩男之間
食環遴選瀆職下月判刑 官：仍考慮監禁
食環遴選瀆職下月判刑 官：仍考慮監禁
司機行車聞貓叫 消防愛協車底救貓
司機行車聞貓叫 消防愛協車底救貓
中東行簽59協議 「香港內地展優勢」 黃偉綸：以協同效應拓商機 提供全方位供應鏈
中東行簽59協議 「香港內地展優勢」 黃偉綸：以協同效應拓商機 提供全方位供應鏈
警搗高利貸集團拘43人 最小12歲
警搗高利貸集團拘43人 最小12歲
國泰34見習機師畢業 空少圓飛行夢
國泰34見習機師畢業 空少圓飛行夢
張錦雄續社工牌被拒 註冊局：不認錯有顧慮
張錦雄續社工牌被拒 註冊局：不認錯有顧慮
古洞棚工墮鄰屋泳池遇溺 送院不治
古洞棚工墮鄰屋泳池遇溺 送院不治
孟裔夫婦殺嬰案 手機影片見長子搖晃事主
孟裔夫婦殺嬰案 手機影片見長子搖晃事主
煙稅增老鼠煙價升 關注組籲暫緩禁加味煙
煙稅增老鼠煙價升 關注組籲暫緩禁加味煙
九市速遞：亞洲飛人向學子傳秘技 蘇炳添冀大灣區體育「聯動起來」
九市速遞：亞洲飛人向學子傳秘技 蘇炳添冀大灣區體育「聯動起來」
九市速遞：文博會首設人工智能展區
九市速遞：文博會首設人工智能展區
九市速遞：粵去年9700萬人次訪博物館
九市速遞：粵去年9700萬人次訪博物館
九市速遞：穗飲品店取名「警茶」被查
九市速遞：穗飲品店取名「警茶」被查
灣區手記：世一老麥 ／文：尚東美
灣區手記：世一老麥 ／文：尚東美
【Emily】三赴加沙救人 港護士膺「南丁格爾獎」 踏遍全球危機前線十數年 港紅會義工獲獎第一人
【Emily】三赴加沙救人 港護士膺「南丁格爾獎」 踏遍全球危機前線十數年 港紅會義工獲獎第一人
【Emily】HKSOS App獲創新獎 迪拜警方亦睇中
【Emily】HKSOS App獲創新獎 迪拜警方亦睇中