【Emily】效湯漢送佘山聖母像 周守仁：新教宗認同方濟各對華路線

周樞機又話，自己學當年湯漢咁，送咗小型佘山聖母像畀新教宗，請佢唔好忘記中國教會同中國人民，教宗就岌頭示意唔會忘記，相信佢樂意繼續方濟各嘅對華方向。

方濟各在任期間，周樞機同良十四世同期擢升樞機，周樞機承認對對方認識唔多，但讚教宗同世界接軌，認識教宗嘅人都話佢好願意聆聽。

讚會議伙食 專人研究菜單「避眼瞓」

不過，周樞機亦話，參與選教宗秘密會議嘅一眾樞機都好清楚，「我哋唔係要去選一個方濟各教宗嘅翻版，呢個係無可能，亦都唔應該咁做，每個人都係獨特」。

選教宗嘅秘密會議歷史上可長可短，有說如果去到第九日，只提供麵包同水，變相可令樞機快快決定。周樞機就話無「水飯房」呢回事，會議伙食都幾好，仲透露菜單都有專人研究過，「等我哋唔會太眼瞓、太過消化唔好」。

貫徹方濟各入世，良十四世日前都喺社交平台Instagram同X開設帳號，其中Ig有7種語言，包括英文、意大利文、法文、葡萄牙文、西班牙文、波蘭文同德文。