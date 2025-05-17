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港聞

港聞二

灣區手記：世一老麥 ／文：尚東美

【明報專訊】用2000元（人民幣，下同）光顧麥當勞，究竟夠多少人吃？你可能不知道，但在廣交會A區餐飲區，有一間據說是「全球瞬時銷量最高之一」的麥當勞餐廳，記者趁工作之便，也想一睹其「盛况」，未到門口就見到其廣告牌，寫着「滿2000元享8折，滿1000元享8.5折」。

記者便問一名年輕職員，真有很多人訂滿2000元嗎？那小哥答，很多，太多了，多到餐廳不得不一度限定「3000元以上起送」，否則根本送不過來。沒等記者接話，那小哥自己感嘆起上來：「哎，現在有錢人真多。」記者便問：「你是學生嗎？」那小哥說是。記者再問他時薪多少，他說：「十五塊二。」記者問他工作時長，他說「看情况」，如果餐廳顧客多，一般要做滿8小時，「如果是未成年人，就不可以加班」。

以此計算，他每天若做滿8小時便可得121.6元，但要做17天才可賺到2000元，廣交會的會期也不過是15天。而在他打工的這間世界級麥當勞，服務的正是全世界最懂做生意的那群人，一個展位的工作人員太少，很難吃到2000元，但多個展位一起「湊單」就輕鬆拿下八折，填飽肚子再去談那些「分分鐘幾百萬上落」的大訂單。正因為這世界上還有「有錢人」，大家才都能有錢賺呢。

文：尚東美

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