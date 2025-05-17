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九市速遞：亞洲飛人向學子傳秘技 蘇炳添冀大灣區體育「聯動起來」

【明報專訊】4月履新暨南大學體育學院院長的國家短跑名將蘇炳添，昨日出席在佛山暨大港澳子弟學校舉辦的「亞洲飛人、暨南大學體育學院院長蘇炳添見面會」，與學生分享和指導訓練，並談及未來在推動灣區體育發展上的計劃，同場還舉行「蘇炳添速度研究與訓練中心訓練基地」授牌儀式。

蘇炳添在會上分享了自己從15歲入行至今，與體育結緣20多年的故事，以此勉勵學生「在自己運氣好的時候，一定要迎頭而上追上去；在自己狀態不好的時候，也一定要咬緊牙關熬過去……你們要接好這個棒，你們就是中國的未來」。

上月25日暨南大學任命有「蘇神」之稱的蘇炳添為體育學院院長，現年35歲的蘇炳添於去年已表明，會在今年全運會後正式退役。

談及未來計劃，蘇炳添表示想把大灣區的體育聯動起來，主要從三方面着手，一是在灣區內「不拘一格降人才」；二是撰寫一本涵蓋多年經驗和運動訓練的書籍；三是通過訓練中心去聯動大灣區體育。近兩年蘇炳添也曾多次到香港學校進行指導和選材，「我在喇沙小學便發現幾個很有潛力的小朋友」。

除了跟學生交流，蘇亦親自指導學生熱身，傳授起跑、中途跑等技術，「體育也是孩子們未來發展的道路之一，我們只要遇到『好苗子』，都會盡力去培養」。

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