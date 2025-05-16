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港聞

港聞二

涉殺嬰孟裔父：當金籌醫費才送院

【明報專訊】一對孟加拉裔夫婦涉謀殺及虐待一個多月大兒子案昨於高院續審，控方播放男被告在男嬰去世後錄取的警誡錄影會面片段。對於男嬰送院時遭醫護發現有多處骨折及頭部重傷，男被告在錄影會面紀錄稱，不知男嬰多處骨折原因，而案發日他擔心不夠錢支付醫藥費，曾到當舖「當金飾」，才能把男嬰送院。

不知子多處骨折原因

被告HOSSAIN Md. Imran（32歲）及AKTER Mrs Farzana（28歲）同報稱無業。事主Hossain Iyman（何義文）2019年8月24日昏迷入院，同月30日不治。

控方昨播放男被告2019年9月4日錄取的警誡錄影會面片段，男被告提起自己由兩子之父變成一子之父，情况變得很不同，覺得已在會面期間向警方「講咗一個好長嘅故事」。他指出，事主出事前健康狀况良好，而他不知為何事主身上會有多處骨折，感到「好混亂」。

男被告續稱，2019年8月24日上午約10時看到事主出現眼睛半開合等異常狀况，但沒立即送院。他解釋，因當時身上只有10至20元，認為去醫院需用錢，故他洗澡後到當舖把妻子的金飾「當掉」，以換取約1700元。他離開當舖後回家，與同樣洗完澡的妻子在上午11時半才出門把事主送院；惟當日他告訴妻子，自己曾出門「借錢」。聆訊未完，押後今續。

【案件編號：HCCC 296/23】

相關字詞﹕高等法院 殘暴對待兒童 謀殺兒童 孟加拉

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