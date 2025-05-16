明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

消防輪姦案首被告：只口交無性交

【明報專訊】兩名休班消防員涉嫌強姦26歲女子案昨在高院續審。事主友人供稱，事主曾透露被人侵犯，說話時「聲都震」，友人直覺事主很擔心及徬徨。控方傳畢證人後，首被告自辯稱，當晚事主先與他互相撫摸，待他甫出廁所，已見事主與次被告性交。他形容當時他「內心好刺激，同時有興奮感」，自己徵得事主同意後才加入，而事主只與他口交，兩人沒性交。他亦稱「從佢（事主）眼神，我知佢係清醒」。

友人：事主易醉 事發後很不安

事主X的陳姓友人供稱，2021年8月23日晚上與X聊天時，X突然吞吐稱「我諗我應該被人侵犯咗」，並稱是遭舊同事及該舊同事的朋友性侵，X因醉酒而不能反抗，亦記不起詳情。當時陳沒多加追問，但看得出X「好不安，聲都震」，覺得X很擔心及徬徨，遂提議X找社工求助。

辯方問及X是否喜歡喝酒，陳答「佢鍾意陪人，有時唔係真係咁鍾意飲酒」。辯方又問X是否不容易喝醉，陳稱「錯，佢好易醉」，X最多只能喝一兩杯酒，有時甚至只喝半杯酒便會稱很辛苦要嘔吐。

控方舉證完畢後，首被告李浩田（約31歲）選擇自辯，稱2019年在觀塘消防局工作期間認識次被告陳卓軒（約29歲），二人有共同興趣而熟絡。2021年8月，李在Instagram開始與X有交流，李形容X熱情及健談。同月20日，李交更離開消防局後，相約X及陳到旺角帝京酒店喝酒。李解釋，當時正值「限聚令」，酒吧會提早關門，為遷就其他友人較晚才能出席，才選擇到酒店房。

被告：徵得同意 從眼神知清醒

李憶述，3人先到酒店房喝酒。當陳入廁所後，X主動與李有身體接觸，令李意外。及後二人接吻及互相撫摸，李因不能勃起，要求X口交，X以有汗味而拒絕。李入廁所洗澡，出來後便見陳與X性交；李形容當時畫面震撼，他內心刺激且興奮。李與X對望後看出X是清醒，徵得X同意後與X接吻、要求X口交及有射精，但沒與X性交。李稱，在X離開後，由於他感疲倦，覺得需要休息，故通知其他友人不用來酒局。李今續自辯。

【案件編號：HCCC 230/24】

相關字詞﹕高等法院 強姦罪 消防員 輪姦

上 / 下一篇新聞

海難調查未提 財利董事認棄水密門 被指「今日的你打倒昨日的你」 稱製船過百「唔記得」
海難調查未提 財利董事認棄水密門 被指「今日的你打倒昨日的你」 稱製船過百「唔記得」
有陳年案底 前區議員申社工牌被拒 註冊局主席：罪行非重 屢藐視法律須警醒
有陳年案底 前區議員申社工牌被拒 註冊局主席：罪行非重 屢藐視法律須警醒
回應長和交易 商務部：不得規避審查
回應長和交易 商務部：不得規避審查
立會審附例 鄧炳強：禁地外可純打卡 小組委員會5小時審結 無提修正案
立會審附例 鄧炳強：禁地外可純打卡 小組委員會5小時審結 無提修正案
梁愛詩：趁無事修訂，免如2019被「趁機搞大」
梁愛詩：趁無事修訂，免如2019被「趁機搞大」
梁稱公署詢問有權緘默 「若要你答，當然要答」
梁稱公署詢問有權緘默 「若要你答，當然要答」
訪港昆士蘭財長：會為推動對華貿易「做任何事」
訪港昆士蘭財長：會為推動對華貿易「做任何事」
新冠趨活躍 4周30死
新冠趨活躍 4周30死
消委放蛇網購狗 全欠黃紙疑無牌繁殖 獸醫指網購貓狗患病比率較高
消委放蛇網購狗 全欠黃紙疑無牌繁殖 獸醫指網購貓狗患病比率較高
獸醫：10個寵物新症 7個網購
獸醫：10個寵物新症 7個網購
塗茄醬7天塗層起細泡 5款易潔鑊耐用不達標
塗茄醬7天塗層起細泡 5款易潔鑊耐用不達標
博能智能手表測步數 最高偏差74%
博能智能手表測步數 最高偏差74%
年初減票價求存 康怡MCL月底結業
年初減票價求存 康怡MCL月底結業
打復必泰童裁「死於自然」 陪審提3建議 威院：事後已檢視兒科診療
打復必泰童裁「死於自然」 陪審提3建議 威院：事後已檢視兒科診療
寶馬撞斃非裔漢 司機被捕
寶馬撞斃非裔漢 司機被捕
謝世傑涉騙長生津 辯方擬函控方商討
謝世傑涉騙長生津 辯方擬函控方商討
西貢小學一學年兩教師墮樓 葉兆輝：需否額外支援值關注
西貢小學一學年兩教師墮樓 葉兆輝：需否額外支援值關注
輕鐵車頂樹木監察系統 兩年600預警
輕鐵車頂樹木監察系統 兩年600預警
涉殺嬰孟裔父：當金籌醫費才送院
涉殺嬰孟裔父：當金籌醫費才送院
潮行GBA：僑民舊事
潮行GBA：僑民舊事
灣區手記：文明乘升降機 ／文：尚東美
灣區手記：文明乘升降機 ／文：尚東美
【Emily】無人機活動增兩試點 業界大潑冷水 憶借場過程「嘔血」 話係笑料嚟
【Emily】無人機活動增兩試點 業界大潑冷水 憶借場過程「嘔血」 話係笑料嚟
【Emily】首主持消委《選擇》記招 何應富：新挑戰
【Emily】首主持消委《選擇》記招 何應富：新挑戰
【Emily】「看祖國」交流計劃資助530萬 1500青年參加
【Emily】「看祖國」交流計劃資助530萬 1500青年參加
【Emily】多部門大澳演練水浸應變
【Emily】多部門大澳演練水浸應變
【Emily】私隱署AI指引 工聯倡同工會合作推廣
【Emily】私隱署AI指引 工聯倡同工會合作推廣