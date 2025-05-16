消防輪姦案首被告：只口交無性交

友人：事主易醉 事發後很不安

事主X的陳姓友人供稱，2021年8月23日晚上與X聊天時，X突然吞吐稱「我諗我應該被人侵犯咗」，並稱是遭舊同事及該舊同事的朋友性侵，X因醉酒而不能反抗，亦記不起詳情。當時陳沒多加追問，但看得出X「好不安，聲都震」，覺得X很擔心及徬徨，遂提議X找社工求助。

辯方問及X是否喜歡喝酒，陳答「佢鍾意陪人，有時唔係真係咁鍾意飲酒」。辯方又問X是否不容易喝醉，陳稱「錯，佢好易醉」，X最多只能喝一兩杯酒，有時甚至只喝半杯酒便會稱很辛苦要嘔吐。

控方舉證完畢後，首被告李浩田（約31歲）選擇自辯，稱2019年在觀塘消防局工作期間認識次被告陳卓軒（約29歲），二人有共同興趣而熟絡。2021年8月，李在Instagram開始與X有交流，李形容X熱情及健談。同月20日，李交更離開消防局後，相約X及陳到旺角帝京酒店喝酒。李解釋，當時正值「限聚令」，酒吧會提早關門，為遷就其他友人較晚才能出席，才選擇到酒店房。

被告：徵得同意 從眼神知清醒

李憶述，3人先到酒店房喝酒。當陳入廁所後，X主動與李有身體接觸，令李意外。及後二人接吻及互相撫摸，李因不能勃起，要求X口交，X以有汗味而拒絕。李入廁所洗澡，出來後便見陳與X性交；李形容當時畫面震撼，他內心刺激且興奮。李與X對望後看出X是清醒，徵得X同意後與X接吻、要求X口交及有射精，但沒與X性交。李稱，在X離開後，由於他感疲倦，覺得需要休息，故通知其他友人不用來酒局。李今續自辯。

【案件編號：HCCC 230/24】