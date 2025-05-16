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港聞

港聞二

輕鐵車頂樹木監察系統 兩年600預警

【明報專訊】颱風季節臨近，樹木倒塌是港鐵於惡劣天氣維持列車服務一大挑戰。港鐵前年研發並應用「樹木監察系統」，於輕鐵車頂安裝光學雷達，載客時同步蒐集沿線樹木數據，由人工智能辨識哪些樹木可能進入行駛範圍並發警示，助港鐵及早修剪較高風險樹木，減低塌樹或過長樹枝干擾列車的風險。港鐵稱，以往年均不逾10宗因塌樹影響列車服務個案，引入系統後進一步減少；而系統應用兩年至今發逾600個預警提示，有效協助預防塌樹事故。

現時港鐵輕鐵網絡沿線約4400棵樹，港鐵車務工程服務及創科總管陳慶強昨稱，港鐵每兩年做大型樹木普查，並建立電子資料庫記錄樹木狀况。他稱，以往港鐵管理團隊每月巡查輕鐵網絡的樹木狀况，前年研發並應用「樹木監察系統」後，每月可額外利用系統再巡查，令巡查密度倍增至每月兩次。

車頂雷達蒐樹數據 AI分析風險

陳慶強介紹，系統首先透過輕鐵列車頂光學雷達及車頭鏡頭，量度及蒐集附近樹木高度、外形及與架空電纜和列車之間距離的數據，其後以人工智能分析哪些樹木位置及生長趨勢有風險進入行駛範圍，並發預警警示，從而可及早修剪樹木。配合列車恆常服務，修剪樹木主要在夜間收車後，其間同時做路軌工程，故系統提供前瞻分析有助港鐵規劃樹木修剪優次。

陳慶強說，系統初期在辨識樹木與燈柱等物件時有一定困難，經訓練後準確度提升；現有兩架輕鐵裝監察系統，載客時監察及蒐集數據，一個月內便可完成全長約36公里的輕鐵網絡巡查，需要時可調配列車加快至一周內完成。

研擴至其他網絡 所有站已完成年度演練

港鐵無透露研發成本，重申從內部資源調撥。至於港鐵網絡內其他露天路段在颱風期間如何監察，陳慶強稱輕鐵網絡全為露天，附近樹木數量及密度較重鐵高，故選擇以輕鐵作試點使用監察系統，港鐵會研究如何因應不同環境條件，擴展其他網絡及路段。

港鐵營運主管（屯馬線、輕鐵及巴士）陳志雄補充，所有港鐵站已完成應對惡劣天氣年度演練，風季前會加強檢查及修剪樹木。

相關字詞﹕輕鐵 惡劣天氣 塌樹 樹木監察系統 颱風 港鐵

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