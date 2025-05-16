西貢小學一學年兩教師墮樓 葉兆輝：需否額外支援值關注

警方昨回覆本報查詢稱，去年9月30日早上約7時16分接獲李少欽學校職員報案，稱發現一名女子倒臥操場，疑從高處墮下。警方稱該名30歲女子昏迷送院治理，初步調查相信她從6樓走廊墮下，現場沒有遺書，案件列作自殺。

西貢中心李少欽紀念學校校長吳楚強昨向本報說，去年9月有代課教師「倒臥」校園，強調「同學校體系無關」，又說該教師當時剛剛開學，不涉工作壓力。

校長稱無關學校體系 局方：9月事件沒接求助

校方及教育局昨表示，學校就9月的事件已即啟動危機處理小組，教育心理學家及社工已為受影響師生支援。當局稱至今沒接獲教師、家長或學生求助，會繼續與學校保持緊密聯繫，提供支援及意見。

葉兆輝指出，目擊事件者或本身與事主關係緊密者情緒最受影響，呼籲留意學生情况，如從其畫作、文字及活動表現看出端倪，若發現學生性情大變或透露無法進睡等，可按需要輔導或以支援小組跟進。他稱自殺個案少見，若學校短期內有同類事件，值得關注是否需人手等額外支援。

13歲少年皇后山墮斃

另外，昨早10時許，粉嶺皇后山山麗苑松山閣有人從大廈高處墮下簷篷。消防接報到場，發現一名男童昏迷倒臥簷篷上，架起升降台將他救下，惟證實當場死亡。警方經初步調查，死者13歲，相信他從大廈單位墮下，現場沒檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。據悉，男童有情緒病紀錄。

■防止自殺求助熱線

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

生命熱線：2382 0000

撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

社會福利署：2343 2255

明愛向晴軒：18288

人生熱線：8100 8012