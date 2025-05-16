西貢小學一學年兩教師墮樓 葉兆輝：需否額外支援值關注

【明報專訊】西貢中心李少欽紀念學校一名女教師前日於校內墮斃，昨有家長在社交平台表示擔心子女心理情况，稱該校近月「第二次老師喺學校死亡」。本報向警方求證，獲回覆去年9月30日早上接報30歲女子在該校從高處墮下，倒臥操場，案件列「自殺」，據悉是該校有情緒病紀錄的職員。同一小學在同一學年遇到兩宗教師事故，港大賽馬會防止自殺研究中心總監葉兆輝認為值得關注是否需人手等額外支援。
警方昨回覆本報查詢稱，去年9月30日早上約7時16分接獲李少欽學校職員報案，稱發現一名女子倒臥操場，疑從高處墮下。警方稱該名30歲女子昏迷送院治理，初步調查相信她從6樓走廊墮下，現場沒有遺書，案件列作自殺。
西貢中心李少欽紀念學校校長吳楚強昨向本報說，去年9月有代課教師「倒臥」校園，強調「同學校體系無關」，又說該教師當時剛剛開學，不涉工作壓力。
校長稱無關學校體系 局方：9月事件沒接求助
校方及教育局昨表示，學校就9月的事件已即啟動危機處理小組，教育心理學家及社工已為受影響師生支援。當局稱至今沒接獲教師、家長或學生求助，會繼續與學校保持緊密聯繫，提供支援及意見。
葉兆輝指出，目擊事件者或本身與事主關係緊密者情緒最受影響，呼籲留意學生情况，如從其畫作、文字及活動表現看出端倪，若發現學生性情大變或透露無法進睡等，可按需要輔導或以支援小組跟進。他稱自殺個案少見，若學校短期內有同類事件，值得關注是否需人手等額外支援。
13歲少年皇后山墮斃
另外，昨早10時許，粉嶺皇后山山麗苑松山閣有人從大廈高處墮下簷篷。消防接報到場，發現一名男童昏迷倒臥簷篷上，架起升降台將他救下，惟證實當場死亡。警方經初步調查，死者13歲，相信他從大廈單位墮下，現場沒檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。據悉，男童有情緒病紀錄。