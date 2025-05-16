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打復必泰童裁「死於自然」 陪審提3建議 威院：事後已檢視兒科診療

【明報專訊】13歲女童2021年接種復必泰疫苗兩個月後感胸悶，前往威院急症室求診，同日出院，翌日暈倒家中，送院不治；死因庭昨日繼續聆訊，陪審團退庭商議後裁定女童「死於自然」。此外，陪審團建議醫管局醫生加強跟病人及家屬溝通，又稱應診醫生要向顧問醫生提供更全面資訊，並在遇到困難時尋求意見。威院發言人稱，會詳細研究和跟進陪審團建議，並稱院方已檢視相關診療過程，亦有提醒醫護治療胸口不適兒科病人時保持高度警覺。

事主李珞妍2021年10月11日於沙田威爾斯親王醫院逝世，終年13歲。衛生署及醫管局並列與案有關係者。

曾照心電圖 即日出院翌日暈倒

綜合庭上證供及死因裁判官周至偉昨日引導陪審團的內容，女童生前熱愛運動，在校內田徑賽事屢獲獎項。事發前一天，女童因胸悶及不適到威院急症室求醫，獲安排照心電圖等，結果顯示女童出現「右束支傳導阻滯」，急症室醫生嚴鵬飛遂就此徵詢副顧問醫生意見，對方認為女童情况處於正常水平。此外，嚴曾建議為女童驗血，女童母親拒絕，最終嚴基於女童整體狀况正常，讓她出院。

翌日早上女童突然發燒，午飯後暈倒家中，同日送院搶救不治。驗屍報告顯示，女童生前出現暴發性心肌炎，死因為「B19細小病毒心肌炎」。死因研訊主任曾在庭上讀出家屬關注事項，包括2021年10月10至11日間，醫生有否失誤及延誤醫治，以及事件會否與接種疫苗有關。女童母親林女士表示同意，並稱知悉有醫療報告顯示女兒死因與疫苗無關。

就女童病况，本案專家證人稱心肌炎難以診斷，在兒童身上非常罕見，10萬人中只有一至兩名患者，當中只有1%會出現暴發性心肌炎，而有關症狀可在一至兩天內迅速惡化，死亡率達50%。此外，輝瑞藥廠的證人早前稱，接種疫苗引致的心肌炎副作用會在接種後14天內出現，而女童接種後40天才出現有關病况，認為其心肌炎症狀跟疫苗無關。

5人陪審團昨日退庭商議約兩小時後，以4比1裁定女童「死於自然」。陪審團同時向醫管局提出3項建議，包括醫生應加強跟病人及家屬溝通，尤其要讓他們知悉病人有可能遇上嚴重情况；應診醫生應向顧問醫生提供更全面資訊，協助對方判斷；若應診醫生遇上困難，應主動尋求多於一名專家或醫生的意見。

威院發言人回覆查詢稱會詳細研究及跟進陪審團建議，院方對病人離世感到難過，謹此再向病人家屬致以深切慰問，會為家屬提供協助。發言人又提到，事後威院急症室已檢視相關診療過程，並提醒醫護人員診治有胸口不適或呼吸困難的兒科病人時，要保持高度警覺；若病童的心電圖檢查有異常或不確定，需安排資深醫生共同診治，並按需要安排進一步檢查。

院方：會提醫護與家屬良好溝通

發言人說，院方亦會提醒醫護人員與病人及家屬保持良好溝通，確保他們理解檢查結果中不確定的變異有可能屬嚴重狀况，以及安排檢查的風險等，並在醫療紀錄記下相關溝通。

【案件編號：CCDI-966/21】

明報記者

（死因研訊）

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