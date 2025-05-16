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港聞

港聞二

年初減票價求存 康怡MCL月底結業

【明報專訊】MCL 戲院昨下午在社交平台宣布，旗下康怡戲院租約期滿，將於5月28日結業，為今年內結業的第四間戲院。昨午戲院如常營業，職員稱未收到結業通知，售票機售賣場次至本月21日。有區內居民表示，在社交平台知悉戲院結業，感到驚訝，稱康怡MCL是區內僅有戲院之一，對結業感不捨，「最好唔好執啦」。

康怡戲院位於港鐵太古站上蓋的康怡廣場，共設5間影廳706個座位，有2D、3D及4D等不同電影播放制式。戲院今年1月起更新票價，星期一至日正場時段的正價2D戲票只50元，惟亦難逃結業。

今年第四間結業 新光6月黃埔重開

北角新光戲院、旺角新寶戲院及嘉禾黃埔戲院今年先後結業，康怡戲院為年內第四間結業戲院。經營北角新光戲院的李居明上月中宣布承接嘉禾黃埔戲院，新光戲院6月中在黃埔天地重啟。

計及康怡戲院，MCL院線現有15間，康怡結業後，該院線在港島只剩MCL數碼港戲院及銅鑼灣皇室戲院。

記者昨午2時在戲院觀察，未見貼出結業告示，入場觀眾不多，當中不少屬長者，戲院門口自助售票機出售9齣電影戲票，當中大多是今日至17日場次選擇，只有《職業特工隊：最終清算》的全景聲版，有售下周三（21日）場次。

街坊不捨稱票價相宜

居於太古的應屆文憑試考生莊同學和郭同學，昨結伴到康怡戲院觀賞漫威電影《雷霆特攻隊*》，莊稱在Instagram及threads上知悉戲院傳出結業，惟昨無見到結業迹象，指區內只有3間戲院，康怡票價相對便宜，每逢有港產片或漫威電影上映，都到該戲院觀看，覺得在戲院觀看氣氛較好，不希望戲院結業。

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