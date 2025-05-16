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港聞

港聞二

博能智能手表測步數 最高偏差74%

【明報專訊】不少智能手表及智能手環具備量度心率、血氧及步數等功能，消委會發表由國際消費者研究及試驗組織（ICRT）統籌的部分試驗結果，顯示各樣本量度功能表現參差，其中「Withings」兩款型號量度心率和距離表現遜色，當中一款估算出的距離平均偏差達34.3%。消委會稱，智能手表手環並非精密儀器，「只宜參考，不能用作醫學用途」。

消委會測試44款在港有售的智能手表及手環樣本量度心率、血氧、距離步數等表現，以測試心率表現為例，半數樣本偏差不多於7.5%，表現良好，惟「Withings」Scanwatch2 及Scanwatch Light兩款型號，大部分活動量度偏差逾11%，踩單車量度偏差更逾21%；量度距離功能同樣最遜色，平均偏差分別34.3%及18.7%。

Withings測距遜色 偏差34%

至於血氧量，則以「小米」Watch 2 Pro及「華為」Watch Buds偏差較高，分別2.56%及3.01%。步數測試方面，「博能Polar」Vantage M3、Grit X2 Pro及Vantage V3等3款型號，可能將手部輕微動作推算為步數，引致步數偏差高達59%至74%。

消委會署任總幹事何應富表示，各型號量度功能「當然愈準確愈好」，但強調智能手表及智能手環量度數據「只是參考」，「千萬不要用作醫學用途」。他亦呼籲消費者倘對指標疑惑，應尋求醫生或認可人士測試。

（消委報告）

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