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港聞二

塗茄醬7天塗層起細泡 5款易潔鑊耐用不達標

【明報專訊】易潔鑊標榜不黐底、易清潔，是不少家庭必備廚具。消委會昨公布24款易潔鑊樣本測試結果，發現5款採用PTFE塗層物料的易潔鑊樣本，經耐腐蝕測試後，塗層出現微細氣泡，耐用表現不達標。消委會表示，塗層出現微細氣泡意味開始剝落，「就應該要換新，不要繼續用」。另有兩款樣本，手柄點燃後未能在15秒內自動熄滅，未能通過防火測試。

消委會測試的易潔鑊樣本直徑為26或28厘米，全數皆標示適用於氣體煮食爐、電磁爐和電陶爐，售價介乎90元至1750元。測試參考歐洲廚具測試標準，包括將番茄及番茄醬加入易潔鑊並放置7天，模擬長期使用易潔鑊煮食。結果發現，5款採用 PTFE物料樣本，經測試後塗層現微細氣泡，不符標準要求，分別為「Fissler」、「和樂亭」、「ecHome」、「Rossetti」及「Home Coordy」樣本（見表）。

所有樣本通過化學安全測試

消委會研究及普查部署理首席主任張昕帆稱，易潔鑊塗層出現微細氣泡，代表塗層開始剝落，不應繼續使用。她續稱，是次所有樣本皆通過化學安全測試，惟易潔鑊塗層下的金屬亦含不同物料，難料對人體安全風險。

測試亦評估各易潔鑊手柄安全及耐用表現，包括試驗手柄能否在點燃後移離火源的15秒內自動熄滅，且物料沒熔解。結果發現，「Home Coordy」及「Topvalu」樣本的手柄，無法在點燃後15秒內自動熄滅，不符標準。

另有6款易潔鑊樣本，添加煮食油並加熱至200℃維持30分鐘後，手柄底部金屬部分的溫度超出標準上限，當中「Peral Life」、「Happycall」、「ecHome」及「Vita Craft」樣本，皆沒在包裝或使用說明書中提醒用者使用隔熱裝備，不符安全標準。

ecHome代理商回覆消委會稱，測試中量得較高溫度的金屬部分在正常情况下不會觸及，並不構成危險，他們將增設提示，提醒消費者煮食時小心燙手並使用隔熱裝備。

倡勿高溫煮食 免大火預熱易潔鑊

消委會建議，用者勿使用高溫煮食，否則可能會令鑊身物料變色，致塗層失去防黏底效能；亦要避免以大火預熱易潔鑊，避免急速升溫令塗層受損，縮短易潔鑊的壽命。

（消委報告）

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