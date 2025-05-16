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港聞

港聞二

獸醫：10個寵物新症 7個網購

【明報專訊】消委會昨公布網購寵物調查結果，揭示現存非法買賣寵物情况。獸醫黎昌生表示，新冠疫情後網購寵物呈升勢，「10個新症，可能有六七個均是從網上買（寵物）的」，他稱飼主「貪平、貪方便」，發現寵物患病或放棄醫治。有立法會議員促請政府部門加強執法，巡查及「放蛇」打擊非法買賣寵物。

斥網購兒戲 憂瘋狗症風險增

社交平台不時出現疑似出售貓狗帖文，黎昌生接受本報訪問時形容，現時網購寵物非常常見，今個星期便收治了一隻出生未夠6周的小狗，理論上「未夠秤」出售，「一旦感染任何疾病，也會死亡」。他續說，疫後每10個新症，約六七隻寵物均購自網絡，「有些急症腸炎、狗瘟，有些瘦到得番排骨」，令人心痛。

黎昌生認為，網購寵物的人「很明顯知識不足」，「小動物要養十幾年，是一條生命，怎會這麼兒戲在網上買？」他指出，走私寵物或構成公共衛生風險，「香港已經40年沒有瘋狗症，而很明顯廣州是有的，帶進來（香港）的風險是會變大」。他建議政府應考慮加重走私寵物的罰則，提升阻嚇力。

立法會議員葛珮帆認為，政府應加強巡查本港常用的網上買賣平台，鼓勵市民舉報涉嫌從內地走私寵物的個案，並與內地執法部門合作打擊走私寵物。她又促請當局考慮加重非法販賣寵物的罰則，並盡快修訂《防止殘酷對待動物條例》，引入「謹慎責任」概念，即動物負責人必須採取合理措施，例如提供適當的營養飲食、合適的環境等，確保滿足動物的福利需要。

（消委報告）

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