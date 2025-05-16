消委放蛇網購狗 全欠黃紙疑無牌繁殖 獸醫指網購貓狗患病比率較高

消委會昨公布的網購寵物及「寵物釣魚詐騙」研究，分成神秘顧客調查及獸醫問卷兩部分，其中前者針對13個社交帳戶。消委會表示，今年1至4月從多個社交平台揀選18個帳戶後，派員佯裝顧客在疑似出售犬隻的帖文下留言，成功與其中13個賣家溝通；而該13個帳戶的帖文皆沒明言是否賣狗，「一般要求留言者私訊進一步溝通」。

九成賣家疑涉內地走私等

現時法例規定，任何人如欲賣狗，必須領有動物售賣商牌照等相關牌照或許可證，並須遵守狗須滿10周大並附有「黃紙」等條件。惟調查結果顯示，約九成賣家疑涉內地走私或本地無牌繁殖或販賣；13個帳戶皆沒有或未能出示相關牌照及「黃紙」，其中5個聲稱幼犬在本地繁殖的帳戶承認並非本地持牌繁殖者，另有5個則聲稱狗來自內地。此外，10個帳戶表示沒依例為狗植入晶片，亦非所有賣家均能提供疫苗接種紀錄即「針卡」。

漁署跟進調查：有證據即執法

漁護署回覆查詢表示，目前仍在跟進調查該13個帳戶，倘發現違反《公眾衛生（動物及禽鳥）（售賣及繁育）規例》的情况及掌握足夠證據，將會採取執法行動。署方續稱，會定期及突擊巡查，確保動物售賣商和狗隻繁育處所遵守牌照條件及營業守則；並設有專責調查小組，恆常監察網上有關動物售賣及繁育活動的廣告及處理投訴，並主動調查懷疑個案，包括部署「放蛇」行動。

問卷調查方面，消委會及漁護署分析112名獸醫填寫的問卷，了解他們過去12個月臨牀診治新購買貓狗的經驗。結果發現，每10隻接受診治諮詢的新購買貓狗，平均分別4.7隻狗及5隻貓購自網絡，數量皆多於寵物店。而每10隻網購貓狗中，分別有5隻狗和5.5隻貓患有疾病或處於不良狀態（見表），較寵物店貓狗存在更大健康風險。網購貓狗亦較常出現缺乏適當的疫苗接種紀錄、年齡及品種與飼主描述不符等情况。

消委籲重罰非法網售動物

消委會署任總幹事何應富表示，網上兜售寵物的賣家大多無法提供合約或收據，「如果真的出事、貨不對辦或詐騙，都難以追究」，呼籲消費者避免網購寵物，亦應優先考慮領養。消委會亦建議政府加強監管網上非法販賣寵物、加強執法，並考慮加重違法者的刑罰。

明報記者

（消委報告）