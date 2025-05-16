新冠趨活躍 4周30死

檢測陽性率錄近一年新高

污水監測方面，過去一周人均新冠病毒含量為每公升71萬拷貝，較前一周約每公升69萬拷貝為高，更較四周前每公升約39萬拷貝顯著上升。急症室、普通科門診及定點私家診所的新冠求診比率亦錄得明顯升幅。

過去一周共錄18宗新冠嚴重及死亡個案，按周減少13宗。不過衛生防護中心稱，過去4周共錄81宗涉及成人的嚴重個案，包括30宗死亡，流行病學調查顯示83%屬65歲以上，當中九成均有長期病患，只有一宗於過去6個月曾接種新冠疫苗加強劑。兒童方面，中心今年暫錄5宗嚴重個案，未有死亡個案。

防護中心料持續數周

徐樂堅表示，監測數據顯示新冠病毒於2023年4至7月、去年2至3月較活躍，參考以往數據，他預料新冠活躍程度至少會在未來數周維持於較高水平。

衛生防護中心周一公布兩宗兒童新冠嚴重個案，其中一名17個月大女童危殆。劉宇隆表示，現時新冠病毒在社區的活躍程度比去年高峰期高，但出現重症的嚴重個案較少，他認為病毒對社會影響愈來愈輕，高風險市民可考慮接種疫苗，但接種與否屬個人決定。