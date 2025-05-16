訪港昆士蘭財長：會為推動對華貿易「做任何事」

香港正尋求加入澳洲有份的《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP），Bates以「屬澳洲聯邦政府權責」為由並未正面回應，但說透過昆士蘭希望說明中國及香港特區是非常重要的貿易伙伴，也會為推動昆士蘭及中國貿易「做任何事」。

自由國家黨（LNP）去年底勝出昆士蘭選舉，其後公布對華經貿策略，當中提及中國對當地企業機遇，涵蓋包括食品、農產品、健康、科研、教育範疇。

2032辦奧運 「歡迎投資」

首次外訪便到中國的Bates接受專訪時表示，希望透過外訪告知各貿易伙伴新政府歡迎營商，加強對中國作為最大貿易伙伴的貿易關係。位於昆士蘭的布里斯班2032年將主辦奧運，Bates說，當地政府估算投資基建約80億元，包括場館、選手村、鐵路及酒店等，歡迎投資伙伴；她在內地及香港訪問期間也曾與潛在投資者會面。

稱關稅戰產生機遇

被問及美國關稅是否將其他經濟體推向中國，Bates答道這會產生機遇，舉例該州牛肉出口今年至今上升36%，「我們敏捷靈活，需要時會再轉向，無論對昆士蘭及主要貿易伙伴如中國都有裨益」。同場受訪的昆士蘭州貿易投資局中國代表處大中華區首席代表雷米樂（Rhett Miller）亦稱，昆士蘭重視穩定貿易伙伴關係。

Bates早前訪問上海，其後轉到香港，其間出席國際食品展，並到訪啟德體育園與署理體育專員會面，今日會轉赴深圳見證昆士蘭州貿易投資局辦公室開幕。

香港澳洲商會主席Josephine Orgill表示，昆士蘭政府展現全新及務實態度，建立長期伙伴關係及保證投資機會，對營商十分重要。她認為無任何區域中心可與香港比擬，官員外訪對親身觀察香港獨特角色、對雙邊貿易關係都重要，希望澳洲聯邦政府對此有更大程度的認知。

明報記者 林勵