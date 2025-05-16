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港聞二

梁愛詩：趁無事修訂，免如2019被「趁機搞大」

【明報專訊】政府日前首度引用《維護國家安全條例》的權力為國安公署及相關禁地制訂附屬法例，基本法委員會前副主任梁愛詩接受本報訪問時表示，相信當局是趁無事發生時早一點修訂，避免如2019年反修例事件被人「趁機去搞大」。她承認，今次觸及的《港區國安法》55條、即國安公署行使案件管轄權性質較敏感，同時強調國安案件都盡量在港審理，「因為高度自治權，有權當然希望我們（香港）行使」。

今次是2020年《港區國安法》生效後，第四度透過法律形式補充或解釋國家安全主體法例，也是根據23條訂立的《國安條例》通過一年後首度引用該例來制訂附屬法例。附例除了規定特區及公務人員要配合公署履行職務，較受關注的，是列出為國安公署根據《港區國安法》第55條行使管轄權辦案提供保障的條文。

「高度自治」 國安案盡量港審

梁愛詩指出，第55條下國安公署行使管轄權是針對香港不能處理的情况，又或中央認為要從國家層面處理，過去5年都未試過，強調「暫時盡量都無發生」。黎智英案會否移送內地早期曾受關注，她回應說該案「如果要（內地來）做，一早已做了；香港自己做到（審訊）都盡量自己做，因為高度自治權，有權當然希望我們行使」。

梁強調，附屬法例不是針對個別情况，也與經濟安全無關，並說因《港區國安法》2020年趕着立法，一時未能配合，「老早應該做」，「這件事很簡單，就是不想令人覺得好嚴重，趁機去搞大，好似（2019年）修例引起反響，便早一點解釋給人，在無事發生時做就好」。她說，現在「遲到好過無做」，避免將來某一刻要用，但警察或入境處等無法律依據協助公署人員。

政府同時刊憲劃定公署佔用的6處地方為「禁地」，梁愛詩舉例說回歸前後一開始有人怕駐港解放軍，但駐軍開放營地、社會見到駐軍表現，了解後不再擔心，並形容國安法實施近5年，「社會上從沒對國安公署履行職務有投訴」。至於國安公署是否可參考駐軍搞開放日，她說由公署決定，公署雖較低調，但一直有派署長或副署長參與公開活動。

「日後需要立法時便立法」

《港區國安法》第7條提及特區須完善國安法律，梁愛詩說國家安全只會愈來愈複雜，國安法授權香港完善相關法律制度，日後需要立法時便立法，不限於《港區國安法》4類罪行或《國安條例》，也不限於附屬法例。至於5年內四度補充國安法律，梁說「美國有20條國家安全法律，香港不算多」，且現在「愈能用法律規定愈好」。

明報記者 林勵

相關字詞﹕禁地 梁愛詩 國安公署 23條

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