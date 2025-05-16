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海難調查未提 財利董事認棄水密門 被指「今日的你打倒昨日的你」 稱製船過百「唔記得」

【明報專訊】2012年南丫海難39死，死因研訊昨踏入第八日。財利船廠董事羅愕瑩首次表示，早於船設計階段，發現若在兩艙之間安裝「水密門」，可能牴觸海事處的船長度規定，他決定不裝水密門，但無告知員工和外判造船廠。研訊各方均質疑，羅愕瑩在2013年調查委員會作供時隻字不提上述考慮，僅推論建船原意無水密門。海事處一方形容其說法無稽、有趣，「今日的你似乎打倒昨日的你」。

指裝水密門或違海處規定 無通知港燈

財利董事羅愕瑩1973年加入財利，負責銷售和商業船工程。羅稱財利與港燈長期合作，當年獲港燈邀請提交「南丫四號」標書，當中列明籠統規格。庭上展示財利1994年發出標書，列明由5個水密艙壁分隔6個艙室，實際船上只有4個水密艙壁。羅庭上承認，財利從未書面通知港燈會更改船的規格。

羅愕瑩供稱，南丫四號以內地船「東區一號」為設計藍本，由新加坡公司Naval-Consult製作圖則。他稱1994年11月與Naval-Consult董事John Lim商討，發現若在舵機房及油箱房之間安裝水密門，可能牴觸海事處規定，他遂決定不設水密門，並指示Lim更改圖則。據他理解，海事處有「船總長度一成」規則，若艙室少於船總長度一成，要將相鄰艙室一併計算，所以他決定打通兩艙，把艙壁改成非水密設計。

員工造船廠皆不知 被形容無稽

被問到庭上證供與2013年調查委員會說法不符（見表），羅愕瑩自言製作過百艘船，「一定唔會全部記得」。裁判官關注，委員會聆訊在意外不久召開，為何羅當時無交代不設水密門原因，羅承認「可以話我無諗番」。羅亦承認無通知財利員工不設水密門，僅指示John Lim改圖則，下屬負責跟圖則建船。

海事處一方指出，監督造船的財利工程師馮繼明、製作船殼的梧州造船廠、信函中介商等一概不知羅愕瑩的決定，促使梧州造船廠在信函談及水密門。海事處形容情况有趣、無稽，「你同John Lim好似『秘密對話』，成個世界只有你哋兩個知？」羅稱，若無與Lim討論不設水密門，Naval-Consult不會更改圖則。海事處再問，羅和Lim與警方錄口供時無提討論過程，質疑羅事後孔明，羅一概否認。

海處：「船總長度一成」屬想像評估 無例規限

海事處一方澄清，「船總長度一成」用來計算船艙入水穩定性，只是想像中的評估，本港無法例限制艙室實際長度；羅愕瑩承認誤解規定。死難者家屬一方指出，羅曾致函海事處呈交圖則。羅解釋，可能是西班牙下屬Jon Leizaola年初「放大假」，他代下屬發信，未必讀過附件圖則，「（與海事處溝通）係佢嘅責任，唔係我嘅責任」。研訊今續，羅繼續作供。

【案件編號：CCDI 1075-1113/12】

明報記者

（南丫海難）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕財利船廠 海事處 南丫海難 死因研訊

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