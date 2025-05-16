明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

【Emily】無人機活動增兩試點 業界大潑冷水 憶借場過程「嘔血」 話係笑料嚟

【明報專訊】政府近年發展「低空經濟」，拓展無人機應用。康文署2023年起已推行小型無人機活動試驗計劃，開放3個試點（見表）畀團體申請搞無人機活動，最近署方提議新增兩個試點，包括喺獅子山公園辦放飛機活動。不過，曾經申請過場地嘅中國香港無人機總會主席楊景賞聽到消息就話「想冷笑」，仲向Emily形容舊年申請嘅過程「好嘔血」，引述署方話周六周日多人晨運唔借得場，無電掣充電又唔畀帶發電機，場外仲貼咗塊牌寫明「禁止遙控飛機使用」，令路人誤會甚至投訴佢哋。

康署：3試點已辦10場活動

康文署回覆話，租場計劃截至今年2月接到9個團體共12個申請，3個試點舉辦咗10個小型無人機活動，總租用時數超過170小時。署方喺黃大仙區議會文件就話，為進一步推廣計劃，打算今年第三季加多兩個試點畀人申請。

署方又話會將計劃內容、申請方法、場地資料同使用條件上載官方網頁，而為平衡唔同使用者嘅需要，新加嘅獅子山公園棒球場會有租用配額，活動時數只可佔每月可租用時段最多三分之一，不過署方可以酌情調整每月嘅租用時數。

楊景賞話對計劃「好有意見」，憶述自己喺3個試點都申辦過活動，其中兩個申請無人回覆，搞咗起碼半年，舊年尾先成功以「九龍城康體促進會」名義借到樂富場地搞同樂日。洽商細節嘅時候，佢哋為確保安全，提出要圍封場地，署方又話唔得，甚至儀器要叉電，又話驚發電機騷擾人唔畀帶。佢噚日話「呢幾個地方都係一個笑料嚟」，雖然樂見署方增加試點，但若然沿用以往做法嘅話，就覺得作用有限。

相關字詞﹕康文署 獅子山公園 無人機

上 / 下一篇新聞

海難調查未提 財利董事認棄水密門 被指「今日的你打倒昨日的你」 稱製船過百「唔記得」
海難調查未提 財利董事認棄水密門 被指「今日的你打倒昨日的你」 稱製船過百「唔記得」
有陳年案底 前區議員申社工牌被拒 註冊局主席：罪行非重 屢藐視法律須警醒
有陳年案底 前區議員申社工牌被拒 註冊局主席：罪行非重 屢藐視法律須警醒
回應長和交易 商務部：不得規避審查
回應長和交易 商務部：不得規避審查
立會審附例 鄧炳強：禁地外可純打卡 小組委員會5小時審結 無提修正案
立會審附例 鄧炳強：禁地外可純打卡 小組委員會5小時審結 無提修正案
梁愛詩：趁無事修訂，免如2019被「趁機搞大」
梁愛詩：趁無事修訂，免如2019被「趁機搞大」
梁稱公署詢問有權緘默 「若要你答，當然要答」
梁稱公署詢問有權緘默 「若要你答，當然要答」
訪港昆士蘭財長：會為推動對華貿易「做任何事」
訪港昆士蘭財長：會為推動對華貿易「做任何事」
新冠趨活躍 4周30死
新冠趨活躍 4周30死
消委放蛇網購狗 全欠黃紙疑無牌繁殖 獸醫指網購貓狗患病比率較高
消委放蛇網購狗 全欠黃紙疑無牌繁殖 獸醫指網購貓狗患病比率較高
獸醫：10個寵物新症 7個網購
獸醫：10個寵物新症 7個網購
塗茄醬7天塗層起細泡 5款易潔鑊耐用不達標
塗茄醬7天塗層起細泡 5款易潔鑊耐用不達標
博能智能手表測步數 最高偏差74%
博能智能手表測步數 最高偏差74%
年初減票價求存 康怡MCL月底結業
年初減票價求存 康怡MCL月底結業
打復必泰童裁「死於自然」 陪審提3建議 威院：事後已檢視兒科診療
打復必泰童裁「死於自然」 陪審提3建議 威院：事後已檢視兒科診療
寶馬撞斃非裔漢 司機被捕
寶馬撞斃非裔漢 司機被捕
謝世傑涉騙長生津 辯方擬函控方商討
謝世傑涉騙長生津 辯方擬函控方商討
西貢小學一學年兩教師墮樓 葉兆輝：需否額外支援值關注
西貢小學一學年兩教師墮樓 葉兆輝：需否額外支援值關注
輕鐵車頂樹木監察系統 兩年600預警
輕鐵車頂樹木監察系統 兩年600預警
消防輪姦案首被告：只口交無性交
消防輪姦案首被告：只口交無性交
涉殺嬰孟裔父：當金籌醫費才送院
涉殺嬰孟裔父：當金籌醫費才送院
潮行GBA：僑民舊事
潮行GBA：僑民舊事
灣區手記：文明乘升降機 ／文：尚東美
灣區手記：文明乘升降機 ／文：尚東美
【Emily】首主持消委《選擇》記招 何應富：新挑戰
【Emily】首主持消委《選擇》記招 何應富：新挑戰
【Emily】「看祖國」交流計劃資助530萬 1500青年參加
【Emily】「看祖國」交流計劃資助530萬 1500青年參加
【Emily】多部門大澳演練水浸應變
【Emily】多部門大澳演練水浸應變
【Emily】私隱署AI指引 工聯倡同工會合作推廣
【Emily】私隱署AI指引 工聯倡同工會合作推廣