【Emily】無人機活動增兩試點 業界大潑冷水 憶借場過程「嘔血」 話係笑料嚟

康署：3試點已辦10場活動

康文署回覆話，租場計劃截至今年2月接到9個團體共12個申請，3個試點舉辦咗10個小型無人機活動，總租用時數超過170小時。署方喺黃大仙區議會文件就話，為進一步推廣計劃，打算今年第三季加多兩個試點畀人申請。

署方又話會將計劃內容、申請方法、場地資料同使用條件上載官方網頁，而為平衡唔同使用者嘅需要，新加嘅獅子山公園棒球場會有租用配額，活動時數只可佔每月可租用時段最多三分之一，不過署方可以酌情調整每月嘅租用時數。

楊景賞話對計劃「好有意見」，憶述自己喺3個試點都申辦過活動，其中兩個申請無人回覆，搞咗起碼半年，舊年尾先成功以「九龍城康體促進會」名義借到樂富場地搞同樂日。洽商細節嘅時候，佢哋為確保安全，提出要圍封場地，署方又話唔得，甚至儀器要叉電，又話驚發電機騷擾人唔畀帶。佢噚日話「呢幾個地方都係一個笑料嚟」，雖然樂見署方增加試點，但若然沿用以往做法嘅話，就覺得作用有限。