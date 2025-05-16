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港聞

港聞二

灣區手記：文明乘升降機 ／文：尚東美

【明報專訊】不論以前出差內地或近年駐廣州，部分內地人坐升降機時的小習慣，總令筆者不適應，不知是筆者敏感，還是很多人亦有同感。

第一個小習慣是，不論上樓落樓，都同時按上下按鈕，當升降機到達，不管是上或下，凡開門就進入。可能他們誤以為上下按鈕都按，升降機會來快些，也可能他們不介意入往相反方向的升降機遊「電梯河」，但很多時往往是升降機來了，人進去了，卻問「上還是下」，發覺不對又走出來。既然如此為何不只按自己要往的方向？有時候升降機來對方向，人進去了，但另一方向的按鈕還亮着燈，另一部升降機正趕來，後來者只要不留神，就進錯升降機。筆者不止一次因分神，明明要上樓卻進落樓的升降機，只因此前有人按了往下的按鈕。

第二個小習慣，是進升降機後不會開關門，本來不算什麼，但加上前述小習慣時，一邊是上下按鈕都按，使升降機近乎層層停，另邊廂是任由升降機順其自然開關門，坐升降機時間都去哪了？

或有人說，看不慣就自己關門，但需知對方走進升降機內側也罷，更多是站在控制板旁，按完自己要去的樓層便玩電話，每次伸手去按關門，對方就好像私人領域被入侵。更令筆者看不慣是，不關門也罷，遇其他人行動慢些，也不按開門掣，一副事不關己、任他人自生自滅的態度。

為何忽提到這話題？正因最近看到管理處通告，其中一項正是勸喻住客「文明乘升降機」。

文：尚東美

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