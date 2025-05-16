潮行GBA：僑民舊事

明報記者 陳子凌

■珠海留學文化館

珠海留學文化館2023年12月開館，位於珠海歷史最悠久的古鎮唐家古鎮，文化館由小洋房改建而成，建築風格中西合璧。

文化館面積約2500平方米，記載1847年至20世紀初中國人留學往事。例如「中國留學生之父」容閎1847年去美國求學，學成歸來報國，開啟中國近現代百年留學潮。該館另有記載1872年清政府派幼童赴美學習、五四運動後第二次留學潮等重要時段的歷史。

此外，文化館展示當年留學生所用物品、相關文獻，以及部分歸國者的貢獻，例如「中國鐵路之父」詹天佑等。其中一個展館懸掛數十名留洋歸來學者的頭像，例如胡適、趙元任、姜立夫等，吸引參觀者打卡。

地址：珠海香洲區後坑街唐家小學西側

營業時間：周二至周日上午9時至下午5時，周一閉館（法定假日除外）

門票：免費

■惠州僑文化展覽館

惠州僑文化展覽館2021年初開館，位於仲愷潼僑鎮潼僑公園，是惠州首間華僑展覽館，內有數百件僑史文物、大量僑史資料，還有近千張僑史照片，記錄惠州華僑回國歷史。

選擇在潼僑鎮建展覽館亦有含意。1950至1960年代，有海外華人受排擠，大批華僑被迫舉家回國，獲分別安置到全國各地的華僑農場。其中潼湖華僑農場自1966年11月先後安置越南、印尼、緬甸等14個國家地區共8000多名歸僑。2003年12月潼湖華僑農場體制改革，成為現在的潼僑鎮。

展覽館面積1200多平方米，分「僑鄉」、「僑心」、「僑情」三大展區。「僑鄉」探索梳理惠州華僑史淵源，「僑心」揭示惠州華僑與國家的聯繫，「僑情」展示華僑歸國後的工作生活情况，包括歸僑從東南亞帶回來的物品，以及潼湖華僑農場的物品、圖片等。

地址：惠州仲愷高新區潼僑鎮僑冠路潼僑公園

營業時間：周一至周六上午9時半至11時半，下午2時半至4時半

門票：免費，需於微信公眾號惠州僑文化展覽館預約

交通：廣惠城際陳江南站轉的士或網約車，車程15分鐘