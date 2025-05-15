【Emily】由學士到教書 服務中大25年 黃念欣：文學助紛擾下尋領悟

黃念欣嘅生活離唔開文學，身兼教師同崇基學院副院長，難忘喺崇基推動讀書會；返到屋企，佢老公、小說家董啟章亦會用作家角度調整佢嘅文學觀點，黃念欣游走於唔同角色之間，話會矢志研究香港文學獨特之美同精神。

獲35年獎技術員 默默自學「救」儀器

另外，中大電子工程學系技術員陳偉強獲得35年服務獎，雖然無份寫學術論文同期刊，但佢一直喺「幕後」默默貢獻，如處理1200℃嘅高溫爐、近絕對零度嘅儀器等等。佢好記得1990年代初實驗室儀器多數從外國引進，當時一旦壞機，要以傳真向廠商求救，等一兩日後先獲覆機，於是佢多年嚟出入圖書館查資料，自行摸索維修方法，「救」咗唔少儀器。

中大今年共頒發278個長期服務獎，其中35人效力中大35年，67人做咗25年，176人做滿15年。