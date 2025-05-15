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【Emily】由學士到教書 服務中大25年 黃念欣：文學助紛擾下尋領悟

【明報專訊】本身係文學評論人嘅中大中國語言及文學系副教授黃念欣，近日獲校方頒發25年服務獎。佢喺《走進中大》訪問提到，連同喺中大讀本科、碩士及博士嘅日子，已踏足中大30年。佢一直深信文學可以使人喺紛擾嘅時代尋求領悟，就好似讀杜甫「星垂平野闊 月湧大江流」時，感受到「夜幕星光低垂，平原遼闊；月光在大江上湧動，川流不息」，佢話念完即感到自己喺時間長河嘅渺小，一刻嘅孤獨或挫折不必太掛心上。

黃念欣嘅生活離唔開文學，身兼教師同崇基學院副院長，難忘喺崇基推動讀書會；返到屋企，佢老公、小說家董啟章亦會用作家角度調整佢嘅文學觀點，黃念欣游走於唔同角色之間，話會矢志研究香港文學獨特之美同精神。

獲35年獎技術員 默默自學「救」儀器

另外，中大電子工程學系技術員陳偉強獲得35年服務獎，雖然無份寫學術論文同期刊，但佢一直喺「幕後」默默貢獻，如處理1200℃嘅高溫爐、近絕對零度嘅儀器等等。佢好記得1990年代初實驗室儀器多數從外國引進，當時一旦壞機，要以傳真向廠商求救，等一兩日後先獲覆機，於是佢多年嚟出入圖書館查資料，自行摸索維修方法，「救」咗唔少儀器。

中大今年共頒發278個長期服務獎，其中35人效力中大35年，67人做咗25年，176人做滿15年。

相關字詞﹕長期服務獎 陳偉強 黃念欣 香港中文大學

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