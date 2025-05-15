電商跨境賣四電一腦 謝展寰：無意修例規管

內地電商京東早前擬在港開舖，顧客可到店體驗後再線上交易，貨品則從境外直送到港。批發及零售界議員邵家輝質詢時提及，有電商平台的營銷方式或繞過本港現有法律，有灰色地帶，指供港電器產品須具符合安全規格證明書、要貼能源標籤，如屬四電一腦，供應商則須登記並向環保署繳付循環再造徵費，關注當局有否評估類似經營模式對本地商戶影響。

指平台已申請除舊批註 環保署跟進

謝展寰回應稱，環保署知悉有跨境電商在港銷售「四電一腦」，已聯絡對方講解法例，該平台亦已申請「供應商、銷售商除舊服務方案」批註，環保署會留意其營運模式，跟進懷疑違規個案。機電署也一直提醒跨境電商平台供港家用電器須符合本地法例，會就可能違法的情况諮詢律政司，按需要採取進一步行動，包括檢控等。

稱無非本地黑工上門裝電器舉報

至於會否修例規管不合規電器進入香港，謝展寰表示，考慮外地相關規管安排，並平衡實際執法情况和營商環境後，政府暫無意修例規管從跨境電商平台購買進口及自攜過關入境的電器產品。對於有指不法之徒利用跨境電商平台招攬生意，安排無電工資格的非本地黑工上門安裝電器，謝展寰表示，過去3年機電署未收到有關舉報。