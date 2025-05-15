簡約公屋輪候3.3年 公屋輪候維持5.3年 何永賢：分別明顯

何永賢昨在社交媒體發文，雖然攸壆路項目3月28日才開始派鎖匙，對是次公屋綜合輪候數據未發揮顯著作用，但上述兩者輪候時間反映「簡約公屋」確實能幫助有需要的基層市民及早改善生活環境。

房會：市區上樓長新界樓約兩年

房委會表示，公屋平均輪候時間維持5.3年，主要是由於過去12個月有近六成申請者獲安排入住翻新單位，而當中八成位於市區或擴展市區。房委會稱，留意到獲編配入住市區或擴展市區的一般申請者，平均輪候時間較編配入住新界區公屋的長約兩年；過去12個月內獲編配入住公屋的長者一人申請者中，超過四成為輪候時間相對較短的新界區申請者。

至於今年首季獲編配入住公屋的一般申請共約4700宗，當中長者一人申請佔約440宗。入住新公屋單位的一般申請有約2300宗，其中分別有約1500宗及約800宗獲安排入住屯門顯發邨和深水埗白田邨；其餘2400宗獲安排入住翻新單位。截至今年3月底，分別約11.64萬宗一般申請，以及約8.63萬宗配額及計分制非長者一人申請，與最高位逾15萬及14萬宗比較，一般申請及非長者一人申請分別明顯下降26%及40%。

房委會委員、立法會議員梁文廣對簡約公屋有助縮短公屋綜合輪候時間樂觀，相信隨着更多簡約公屋如牛頭角彩興路項目入伙，輪候變化會更明顯，不過簡約公屋單位有限，建議政府應繼續打擊濫用、提供更多申購資助出售單位的機會，以及縮短入住市區或擴展市區的公屋輪候隊伍等方法，達至公屋綜合輪候時間4.5年的目標。

元朗攸壆路簡屋逾800戶入伙

元朗攸壆路項目分南北兩區，前者1046伙，後者1110伙，南區早前入伙，再安排北區。截至今年5月初，逾800戶已入伙，入住率約37.1%。房屋局回覆查詢稱，營運機構5月6日開始為北區居民安排辦理入伙手續，預計整個元朗攸壆路項目約2100伙將很快完成入伙安排。