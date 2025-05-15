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簡約公屋輪候3.3年 公屋輪候維持5.3年 何永賢：分別明顯

【明報專訊】房委會昨日公布截至3月底公屋一般申請者平均輪候維持5.3年。房屋局長何永賢早前表示，5月公布的首季公屋綜合輪候時間指數將反映元朗攸壆路項目如何幫助縮短輪候。房屋局昨解釋首個位於元朗攸壆路的簡約公屋3月28日起入伙，仍在起步階段，今年首季只有83宗入伙。何永賢昨透露，簡約公屋申請者平均輪候時間僅3.3年，相對一般申請者的5.3年有明顯分別。

何永賢昨在社交媒體發文，雖然攸壆路項目3月28日才開始派鎖匙，對是次公屋綜合輪候數據未發揮顯著作用，但上述兩者輪候時間反映「簡約公屋」確實能幫助有需要的基層市民及早改善生活環境。

房會：市區上樓長新界樓約兩年

房委會表示，公屋平均輪候時間維持5.3年，主要是由於過去12個月有近六成申請者獲安排入住翻新單位，而當中八成位於市區或擴展市區。房委會稱，留意到獲編配入住市區或擴展市區的一般申請者，平均輪候時間較編配入住新界區公屋的長約兩年；過去12個月內獲編配入住公屋的長者一人申請者中，超過四成為輪候時間相對較短的新界區申請者。

至於今年首季獲編配入住公屋的一般申請共約4700宗，當中長者一人申請佔約440宗。入住新公屋單位的一般申請有約2300宗，其中分別有約1500宗及約800宗獲安排入住屯門顯發邨和深水埗白田邨；其餘2400宗獲安排入住翻新單位。截至今年3月底，分別約11.64萬宗一般申請，以及約8.63萬宗配額及計分制非長者一人申請，與最高位逾15萬及14萬宗比較，一般申請及非長者一人申請分別明顯下降26%及40%。

房委會委員、立法會議員梁文廣對簡約公屋有助縮短公屋綜合輪候時間樂觀，相信隨着更多簡約公屋如牛頭角彩興路項目入伙，輪候變化會更明顯，不過簡約公屋單位有限，建議政府應繼續打擊濫用、提供更多申購資助出售單位的機會，以及縮短入住市區或擴展市區的公屋輪候隊伍等方法，達至公屋綜合輪候時間4.5年的目標。

元朗攸壆路簡屋逾800戶入伙

元朗攸壆路項目分南北兩區，前者1046伙，後者1110伙，南區早前入伙，再安排北區。截至今年5月初，逾800戶已入伙，入住率約37.1%。房屋局回覆查詢稱，營運機構5月6日開始為北區居民安排辦理入伙手續，預計整個元朗攸壆路項目約2100伙將很快完成入伙安排。

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