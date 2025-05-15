國安附例待審 內會今開特別會議 考慮是否成立小組委員會 民建聯表態撐

鄧炳強致函：

盼最快速度推進立法

政府根據《維護國家安全條例》制訂《維護國家安全（中央人民政府駐香港特別行政區維護國家安全公署）規例》，新增6項罪行，協助國安公署在指明情形下行使案件管轄權；同時制訂《維護國家安全（禁地宣布）令》將6個公署履職場所劃為禁地。保安局長鄧炳強前日去信李慧琼，建議召開內委會特別會議，盡快考慮是否成立附屬法例小組委員會審議，鄧又去信立法會主席梁君彥就此考慮特別安排立法會議程。

鄧炳強在信中表示，國安風險可能突如其來，期望立法會支持，可以「最快速度」推進立法工作。

梁君彥應政府要求

立法會大會今不續會

內委會例行會議原定明日（16日）舉行，因應政府建議，李慧琼昨日指示今晨9時召開特別會議，議程包括兩項附例，考慮是否成立小組委員會審議附例。梁君彥同時因應政府請求，宣布立法會大會今日不續會。昨日立法會完成審議政府及議員法案便休會，沒討論無約束力的議員議案，「讓路」予內委會特別會議。

陳克勤：

設委員會有助公眾了解

民建聯主席陳克勤表態支持成立小組委員會，稱很多市民關注附例內容，設立委員會能有更充分時間討論，亦有助公眾了解法例。自由黨主席邵家輝則說，黨內尚未討論立場。

對於程序上能否於同一日召開小組委員會會議、預計委員會何時完成工作向內委會報告，李慧琼昨日未有回應，稱要按內委會今日的決定行事。立法會去年3月審議《基本法》23條立法，政府表明要「全速」推動。立法會兩度召開特別大會，法案委員會亦連續7天審議，完成審議後翌日隨即向內委會報告。

稱附例不增公署權力

黃玉山：是改善不是改革

基本法委員會副主任黃玉山表示，中央要求特區政府完善維護國安法例及執行機制，訂立附屬法例屬完善機制的表現，重點是訂明國安公署在《港區國安法》列明的執行權力。按照國安法第55條，如有涉及外國勢力介入等複雜案件、特區處理有困難，國安公署人員經中央批准可介入處理案件。黃玉出稱這類案件涉及外交，故需公署出手，估計未來發生機會不多，但要防患未然。

黃玉山強調附例不會額外增加公署的權力，不是改革和改變，只是改善法例。他稱，國際地緣政治多變，法例要應對形勢，訂立附例屬合理及有必要，而且今次屬本地立法，也符合本地立法程序。對於各界提倡「拼經濟」，政府此時再提國安法律訂定，黃認為維護國安與拼經濟都重要，並無矛盾。

根據附例，披露公署調查工作、不遵從公署法律文書等4罪，最高可判監7年及罰款50萬元，罰則比國安法《實施細則》的同類罪行高。黃玉山說難評罰則高低，附例是強調公務人員要為公署人員執法提供支持和保障。至於將國安公署佔用的6處地方列為「禁地」，黃玉山說非新事物，軍營現時也是「禁地」。

大律師公會昨日回應查詢稱，正從法律角度研究有關附屬法例。