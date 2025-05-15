明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

遊阿聯酋30天免簽 阿曼延長入境期限

【明報專訊】特首李家超昨日結束科威特行程，今日返港，他提到特區、內地與當地達成24項合作備忘錄和協議，涵蓋經貿投資、金融服務及科技等。繼卡塔爾早前對港給予30天免簽安排，即日起阿聯酋亦給予本港30天免簽安排，另一中東國家阿曼同日起亦延長免簽入境期限，由10天增至14天。李稱，特區護照持有人到海灣阿拉伯國家合作委員會（GCC）6個國家均可享免簽或落地簽安排，相信可促進本港與GCC成員國往來。

港與兩國簽59合作備忘錄協議

李家超在科威特先後與當地政府機構及商界代表會面，包括投資局、直接投資促進局、兩個當地企業及商會會員等。他在facebook提到，兩地海關將啟動各自「認可經濟營運商計劃」的相互認可談判，期望為企業創造更暢通的國際商貿環境；本港機管局亦與科威特航空簽署新備忘錄，提升兩地航空連繫及推動人才培訓。

繼前年訪問沙特及阿聯酋，李家超一連4日出訪卡塔爾及科威特，是他任內第二度出訪中東。他總結行程提到，過去4年本港與GCC國家商品貿易總額升逾五成，政府正探討與GCC簽署自由貿易協議，開拓當地市場。連同與卡塔爾簽訂的35項，兩國與本港共簽訂59項合作備忘錄和協議。他又說，行程獲兩國領導人高度重視，而中東正分散風險、尋求投資中國和香港的機遇，「配合全球經濟重心東移的大趨勢」，他相信是次出訪將香港與兩國關係推上「新台階」。

李家超：爭取更多中東直航

至於日後會否出訪其餘兩個GCC成員國巴林及阿曼，李家超稱會積極考慮，又稱會爭取更多中東直航，相信本港與中東交往會愈來愈多，能確保航空公司商業效益。

隨團內地企業代表、東朝科技發展董事長王朝友形容行程充實，需趕及不同會議、與不同合作方交流，其中一名卡塔爾企業代表期望與公司合作，由於雙方無法詳談，對方提前到達代表團下一站的地點等他。王說，公司未來計劃在港設立海外研發總部及結算中心。

上 / 下一篇新聞

觀塘宜安街市擬年尾關 建醫療設施 出租率43%全港尾二 議員：區內人口老化嚴重
觀塘宜安街市擬年尾關 建醫療設施 出租率43%全港尾二 議員：區內人口老化嚴重
僱主非禮罪脫 女傭上訴終院指涉強迫勞役
僱主非禮罪脫 女傭上訴終院指涉強迫勞役
鄺球斷供居屋 銀行追200萬申收樓
鄺球斷供居屋 銀行追200萬申收樓
有情緒病紀錄 小學教師校內墮樓亡 未檢遺書 校方啟動危機小組
有情緒病紀錄 小學教師校內墮樓亡 未檢遺書 校方啟動危機小組
稱支援機制欠宣傳 朱國強倡輔導員入校
稱支援機制欠宣傳 朱國強倡輔導員入校
女子揮剪刀腳踢傷兩途人 互不相識 警民合力制服
女子揮剪刀腳踢傷兩途人 互不相識 警民合力制服
孟裔夫婦涉殺嬰案 男被告：幼子受傷 因洗澡延遲送院
孟裔夫婦涉殺嬰案 男被告：幼子受傷 因洗澡延遲送院
消防員輪姦案 辯方指事主自願性交後反悔
消防員輪姦案 辯方指事主自願性交後反悔
樂悠咭實名制 5人涉違規被捕
樂悠咭實名制 5人涉違規被捕
小巴私家車衝突 4人涉傷人刑毁被捕
小巴私家車衝突 4人涉傷人刑毁被捕
1.6萬龕位下周供申請 石門「禁煙」 另可選柴灣和合石 料下季攪珠
1.6萬龕位下周供申請 石門「禁煙」 另可選柴灣和合石 料下季攪珠
龕位足未擬建新項目 研修例華永推續期位
龕位足未擬建新項目 研修例華永推續期位
原去年竣 聯院新大樓料明年中運作 盧寵茂歸咎承建商 共發139警告
原去年竣 聯院新大樓料明年中運作 盧寵茂歸咎承建商 共發139警告
陳美寶：兩的士車隊暫300輛參與 餘3支正籌備
陳美寶：兩的士車隊暫300輛參與 餘3支正籌備
國安附例待審 內會今開特別會議 考慮是否成立小組委員會 民建聯表態撐
國安附例待審 內會今開特別會議 考慮是否成立小組委員會 民建聯表態撐
標書列明水密 內地船廠交代財利安裝 財利董事：唔係無做水密門 係唔需要
標書列明水密 內地船廠交代財利安裝 財利董事：唔係無做水密門 係唔需要
女生買失靈煙彈換貨捱打 8童黨認意圖傷人
女生買失靈煙彈換貨捱打 8童黨認意圖傷人
港深西部鐵路深圳段可行研究招標
港深西部鐵路深圳段可行研究招標
簡約公屋輪候3.3年 公屋輪候維持5.3年 何永賢：分別明顯
簡約公屋輪候3.3年 公屋輪候維持5.3年 何永賢：分別明顯
電商跨境賣四電一腦 謝展寰：無意修例規管
電商跨境賣四電一腦 謝展寰：無意修例規管
男警涉訛稱健身教練騙病假紙 萬元保釋
男警涉訛稱健身教練騙病假紙 萬元保釋
衛署接149查詢仁滙 大部分涉兒童疫苗
衛署接149查詢仁滙 大部分涉兒童疫苗
活在灣區：醫療券再擴試點 覆蓋灣區9市
活在灣區：醫療券再擴試點 覆蓋灣區9市
【Emily】由學士到教書 服務中大25年 黃念欣：文學助紛擾下尋領悟
【Emily】由學士到教書 服務中大25年 黃念欣：文學助紛擾下尋領悟
【Emily】大埔睇打麵 大澳賞遊涌 非遺月考察明起報名
【Emily】大埔睇打麵 大澳賞遊涌 非遺月考察明起報名
【Emily】議員倡機場多啲貴賓室開通宵 陳美寶：意見有用會研究
【Emily】議員倡機場多啲貴賓室開通宵 陳美寶：意見有用會研究
【Emily】環團辦「衣物再生月」 今起設70回收點
【Emily】環團辦「衣物再生月」 今起設70回收點
【Emily】田二少提AI教育議案 終於輪到 再遭延期
【Emily】田二少提AI教育議案 終於輪到 再遭延期
【Emily】訪中東議員開心食中餐
【Emily】訪中東議員開心食中餐