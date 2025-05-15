遊阿聯酋30天免簽 阿曼延長入境期限

港與兩國簽59合作備忘錄協議

李家超在科威特先後與當地政府機構及商界代表會面，包括投資局、直接投資促進局、兩個當地企業及商會會員等。他在facebook提到，兩地海關將啟動各自「認可經濟營運商計劃」的相互認可談判，期望為企業創造更暢通的國際商貿環境；本港機管局亦與科威特航空簽署新備忘錄，提升兩地航空連繫及推動人才培訓。

繼前年訪問沙特及阿聯酋，李家超一連4日出訪卡塔爾及科威特，是他任內第二度出訪中東。他總結行程提到，過去4年本港與GCC國家商品貿易總額升逾五成，政府正探討與GCC簽署自由貿易協議，開拓當地市場。連同與卡塔爾簽訂的35項，兩國與本港共簽訂59項合作備忘錄和協議。他又說，行程獲兩國領導人高度重視，而中東正分散風險、尋求投資中國和香港的機遇，「配合全球經濟重心東移的大趨勢」，他相信是次出訪將香港與兩國關係推上「新台階」。

李家超：爭取更多中東直航

至於日後會否出訪其餘兩個GCC成員國巴林及阿曼，李家超稱會積極考慮，又稱會爭取更多中東直航，相信本港與中東交往會愈來愈多，能確保航空公司商業效益。

隨團內地企業代表、東朝科技發展董事長王朝友形容行程充實，需趕及不同會議、與不同合作方交流，其中一名卡塔爾企業代表期望與公司合作，由於雙方無法詳談，對方提前到達代表團下一站的地點等他。王說，公司未來計劃在港設立海外研發總部及結算中心。