明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

樂悠咭實名制 5人涉違規被捕

【明報專訊】政府由2024年8月25日起就2元乘車優惠計劃全面推行實名制。勞工及福利局昨日表示，港鐵在全面推行實名制後，曾就14宗涉嫌以樂悠咭違規使用2元乘車優惠的個案向警方尋求協助，經警方調查後作出5宗拘捕，當中一宗個案盜竊罪成，被判罰款400元。

一盜竊罪成 另9宗港鐵跟進

實施實名制後，60歲或以上香港居民須用樂悠咭；60歲以下合資格殘疾人士則須用已加註「殘疾人士身分」的個人八達通享用2元乘車優惠。

勞工及福利局長孫玉菡昨書面答覆實政圓桌立法會議員田北辰的質詢稱，5宗拘捕個案中，有一宗已完成檢控，被捕人盜竊罪名成立，被判罰款400元；另一宗案件被捕人被警方以盜竊罪檢控，並已於今年5月9日聆訊；亦有一宗經調查後未發現刑事成分，警方將個案交由港鐵按違反港鐵附例跟進，其餘兩宗仍在調查。

至於餘下9宗涉嫌以樂悠咭違規使用2元乘車優惠的個案，警方於調查後因未有發現可拘捕罪行，把個案交由港鐵按違反港鐵附例跟進。

在違規使用2元乘車優惠而須繳交附加費的個案方面，孫玉菡稱，港鐵由推行實名制至今年4月期間的執法行動中，相關個案有280宗，較推行實名制前（2023年6月25日至2024年8月24日）的9624宗少，即由每周平均158宗減至每周平均8宗。

相關字詞﹕港鐵 勞工及福利局 二元乘車優惠 樂悠卡

上 / 下一篇新聞

觀塘宜安街市擬年尾關 建醫療設施 出租率43%全港尾二 議員：區內人口老化嚴重
觀塘宜安街市擬年尾關 建醫療設施 出租率43%全港尾二 議員：區內人口老化嚴重
僱主非禮罪脫 女傭上訴終院指涉強迫勞役
僱主非禮罪脫 女傭上訴終院指涉強迫勞役
鄺球斷供居屋 銀行追200萬申收樓
鄺球斷供居屋 銀行追200萬申收樓
有情緒病紀錄 小學教師校內墮樓亡 未檢遺書 校方啟動危機小組
有情緒病紀錄 小學教師校內墮樓亡 未檢遺書 校方啟動危機小組
稱支援機制欠宣傳 朱國強倡輔導員入校
稱支援機制欠宣傳 朱國強倡輔導員入校
女子揮剪刀腳踢傷兩途人 互不相識 警民合力制服
女子揮剪刀腳踢傷兩途人 互不相識 警民合力制服
孟裔夫婦涉殺嬰案 男被告：幼子受傷 因洗澡延遲送院
孟裔夫婦涉殺嬰案 男被告：幼子受傷 因洗澡延遲送院
消防員輪姦案 辯方指事主自願性交後反悔
消防員輪姦案 辯方指事主自願性交後反悔
小巴私家車衝突 4人涉傷人刑毁被捕
小巴私家車衝突 4人涉傷人刑毁被捕
1.6萬龕位下周供申請 石門「禁煙」 另可選柴灣和合石 料下季攪珠
1.6萬龕位下周供申請 石門「禁煙」 另可選柴灣和合石 料下季攪珠
龕位足未擬建新項目 研修例華永推續期位
龕位足未擬建新項目 研修例華永推續期位
原去年竣 聯院新大樓料明年中運作 盧寵茂歸咎承建商 共發139警告
原去年竣 聯院新大樓料明年中運作 盧寵茂歸咎承建商 共發139警告
陳美寶：兩的士車隊暫300輛參與 餘3支正籌備
陳美寶：兩的士車隊暫300輛參與 餘3支正籌備
遊阿聯酋30天免簽 阿曼延長入境期限
遊阿聯酋30天免簽 阿曼延長入境期限
國安附例待審 內會今開特別會議 考慮是否成立小組委員會 民建聯表態撐
國安附例待審 內會今開特別會議 考慮是否成立小組委員會 民建聯表態撐
標書列明水密 內地船廠交代財利安裝 財利董事：唔係無做水密門 係唔需要
標書列明水密 內地船廠交代財利安裝 財利董事：唔係無做水密門 係唔需要
女生買失靈煙彈換貨捱打 8童黨認意圖傷人
女生買失靈煙彈換貨捱打 8童黨認意圖傷人
港深西部鐵路深圳段可行研究招標
港深西部鐵路深圳段可行研究招標
簡約公屋輪候3.3年 公屋輪候維持5.3年 何永賢：分別明顯
簡約公屋輪候3.3年 公屋輪候維持5.3年 何永賢：分別明顯
電商跨境賣四電一腦 謝展寰：無意修例規管
電商跨境賣四電一腦 謝展寰：無意修例規管
男警涉訛稱健身教練騙病假紙 萬元保釋
男警涉訛稱健身教練騙病假紙 萬元保釋
衛署接149查詢仁滙 大部分涉兒童疫苗
衛署接149查詢仁滙 大部分涉兒童疫苗
活在灣區：醫療券再擴試點 覆蓋灣區9市
活在灣區：醫療券再擴試點 覆蓋灣區9市
【Emily】由學士到教書 服務中大25年 黃念欣：文學助紛擾下尋領悟
【Emily】由學士到教書 服務中大25年 黃念欣：文學助紛擾下尋領悟
【Emily】大埔睇打麵 大澳賞遊涌 非遺月考察明起報名
【Emily】大埔睇打麵 大澳賞遊涌 非遺月考察明起報名
【Emily】議員倡機場多啲貴賓室開通宵 陳美寶：意見有用會研究
【Emily】議員倡機場多啲貴賓室開通宵 陳美寶：意見有用會研究
【Emily】環團辦「衣物再生月」 今起設70回收點
【Emily】環團辦「衣物再生月」 今起設70回收點
【Emily】田二少提AI教育議案 終於輪到 再遭延期
【Emily】田二少提AI教育議案 終於輪到 再遭延期
【Emily】訪中東議員開心食中餐
【Emily】訪中東議員開心食中餐