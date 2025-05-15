樂悠咭實名制 5人涉違規被捕

一盜竊罪成 另9宗港鐵跟進

實施實名制後，60歲或以上香港居民須用樂悠咭；60歲以下合資格殘疾人士則須用已加註「殘疾人士身分」的個人八達通享用2元乘車優惠。

勞工及福利局長孫玉菡昨書面答覆實政圓桌立法會議員田北辰的質詢稱，5宗拘捕個案中，有一宗已完成檢控，被捕人盜竊罪名成立，被判罰款400元；另一宗案件被捕人被警方以盜竊罪檢控，並已於今年5月9日聆訊；亦有一宗經調查後未發現刑事成分，警方將個案交由港鐵按違反港鐵附例跟進，其餘兩宗仍在調查。

至於餘下9宗涉嫌以樂悠咭違規使用2元乘車優惠的個案，警方於調查後因未有發現可拘捕罪行，把個案交由港鐵按違反港鐵附例跟進。

在違規使用2元乘車優惠而須繳交附加費的個案方面，孫玉菡稱，港鐵由推行實名制至今年4月期間的執法行動中，相關個案有280宗，較推行實名制前（2023年6月25日至2024年8月24日）的9624宗少，即由每周平均158宗減至每周平均8宗。