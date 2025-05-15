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港聞

港聞二

消防員輪姦案 辯方指事主自願性交後反悔

【明報專訊】兩名休班消防員涉嫌強姦女子案，昨日在高院續審。辯方盤問事主稱，當晚是雙方在酒後情到濃時，事主與首被告李浩田互相愛撫，但李不能勃起。在李進出廁所後，已見事主與次被告陳卓軒性交，遂撫摸事主及讓事主為他口交。辯方形容事主「表現興奮，全程有互動」，並指本案只是她事後反悔而起。事主對此一概表示不同意。

案發時26歲、任職咖啡師的事主X續作供。首被告李浩田（約31歲）的代表律師盤問稱，2021年8月20日在旺角帝京酒店房內，X與兩名被告在多輪喝酒遊戲後稍作休息。3人半躺在同一牀上，X躺在兩男中間。次被告陳卓軒（約29歲）入廁所後，X側身望向李，又挨在李的肩膊。李伸手攬X的腰，又問X可否接吻，見X沒有反對，李開始親吻及撫摸X。

辯：表現興奮 全程互動

事主一概表示不同意

辯方續稱，當時X配合李的動作，又摸李的下體，惟李在過程中始終無法勃起，李要求口交，被X以李身上有汗味而拒絕，故李入廁所內洗澡，原本待在廁所的陳行出廁所。後來，李看見事主與陳性交，李與X對望後，撫摸X及讓X為他口交，而X則表現興奮，只是後來X反悔才引伸本案。X對辯方說法一概表示不同意。

辯方又稱，X自稱沒有男友，但X卻向法醫表示除了兩名被告之外，她在相關時段還有與另一人性交；X回答指該人是她的曖昧對象。次被告陳卓軒的代表律師盤問時稱，在李進入廁所後，X有挑逗陳，兩人是你情我願下性交；X對此表示不同意。

另與一人發生關係 事主：曖昧對象

控方覆問下，X稱3人在牀上休息時，陳開始摸她，X曾望向李，用眼神來示意求救，惟李不但沒幫助X，更趁X迷糊中拉起X的手搭在其下體上。控方亦問，X如何界定男友與曖昧對象的關係，X稱曖昧對象指已互生情愫，但未確立正式關係。X作供完畢，審訊今續，將傳召X的友人作供。

【案件編號：HCCC230/24】

相關字詞﹕高等法院 強姦案 輪姦 消防員

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