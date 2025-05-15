孟裔夫婦涉殺嬰案 男被告：幼子受傷 因洗澡延遲送院

被告HOSSAIN Md. Imran（32歲）及AKTER Mrs Farzana（28歲）同報稱無業，否認各一項謀殺及殘暴對待兒童罪，控方開案陳辭稱，事主Hossain Iyman（何義文）2019年8月24日昏迷入院，醫護發現他多處骨折及頭部重傷，於是報警。事主於6天後不治，離世時僅53日大。

指長子妒忌 曾撲咬幼子

兩名被告被捕後，男被告在同年8月26日錄取警誡錄影會面。男被告在警誡錄影會面中稱，自事主出生後，長子沒再吃母乳，但一有機會就「啜」父母及事主的手臂。他稱當夫婦二人抱事主時，長子會妒忌，更曾作出多種攻擊事主的行為，包括打事主、踩事主的臉，又會突然撲到事主身上，再咬其頭部及鼻。

稱幼子曾遭長子抱起再墮地

男被告又說，在錄影會面前一周，妻子看到長子自行抱起事主並走出客廳，然後令事主墮地。當時妻子沒發現事主有異常，所以沒帶事主求醫。但男被告認為事主在事發後「食人奶食得冇咁好」。

男被告表示，在事主出事當日，即2019年8月24日上午約8時，妻子發現長子躺在事主身上，他們猜測長子從行李箱跳到事主身上。事主後來在上午約10時眼睛半開合，出現異常症狀，兩人在約11時半將事主送院。男被告補充，他與妻子都需先洗澡才出門，因此沒立即把事主送院，而妻子想洗澡的原因，就是想沖走在餵母乳後殘留在身上的母乳味道。聆訊今續。

【案件編號：HCCC 296/23】