女子揮剪刀腳踢傷兩途人 互不相識 警民合力制服

大鬧海港城到廣東道

據警方調查，昨午2時許，涉案女子獨自於海港城商場大聲喧嘩，其間於環保袋內取出一把剪刀揮舞，一名清潔工原本正與她爭執，見狀隨即離開，沒有受傷。女子其後離開商場，沿廣東道行向海防道方向，突然用腳踢向一名36歲姓鄭女途人左腹，兩人爭執，附近商場保安員見狀嘗試調停，但女子再拿出剪刀企圖襲擊保安，幸不成功。

該女子其後過馬路走到廣東道26號對開，又突然用腳踢另一名26歲姓黃女途人右邊大腿，黃嘗試截停該女子，但女子用剪刀追打及襲擊黃，致黃嘴及手受傷。兩人糾纏到北京道及廣東道交界，數名途人見狀嘗試分開兩人，亦有途人報警。據黃親友引述黃表示，疑犯當時從袋內拿出剪刀，插向黃手臂至少3次。

精神不穩胡言亂語 被送院檢查

重案組第三隊高級督察崔炳熙稱，警方接報後4分鐘內趕到現場，於新太陽廣場發現涉案女子，將她制服及拘捕，在她身上搜出犯案用剪刀。警方經初步調查指被捕人單獨行事，無迹象顯示有組織或有預謀犯案。據悉，拘捕過程中被捕人有輕微反抗，胡言亂語，警方未能與她有效溝通。各事主均稱並不認識被捕人。