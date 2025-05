教育局亦表示,由2023/24學年起,每年委託非政府機構或大專院校為教師舉辦有關身心健康課程,內容涵蓋精神健康、表達藝術、靜觀及強健體魄;該學年局方共舉辦48場工作坊和網上課程,提供逾1600名額,本年度課程將增至56場。

朱國強稱,一直提倡輔導員入校,支援師生紓緩壓力及情緒問題;他稱,現時小學教師工作壓力比以往大,工作量增加、家長投訴、處理學生問題遇灰色地帶,都會增加壓力。港大賽馬會防止自殺研究中心總監葉兆輝稱,教師習慣幫助別人,心理上或較難接受別人幫助,盼教師明白「it's ok to be not ok」(縱有挫折也不是問題)。