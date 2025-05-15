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有情緒病紀錄 小學教師校內墮樓亡 未檢遺書 校方啟動危機小組

【明報專訊】西貢中心李少欽紀念學校一名女教師昨早於校內墮樓，昏迷送院，經搶救後不治。校方及教育局表示，學校已即時啟動危機處理小組，為受影響師生提供支援；教育局稱，沒接獲相關教師或其家人求助，亦未有接獲涉事學校英文科校務相關投訴。據了解，事主有情緒病紀錄。

教局派員支援 專家籲留意學童情緒

昨早9時許，警方接獲西貢惠民路18號一間小學職員報案，指一名女子倒臥在操場昏迷，疑從高處墮下，救護員到場將女事主送往將軍澳醫院，惟搶救後不治。墮樓女教師姓曾，41歲，警方初步調查相信她從校舍梯間墮下，現場沒有遺書，案件列作自殺。記者昨到學校了解，有小一生家長路過，稱會思考如何向兒子講解事件。

西貢中心李少欽紀念學校稱，全校師生都對事件感難過和悲痛，學校已即時啟動危機處理小組，並透過班主任即日在班內將事件告知學生；教師、社工團隊及教育心理學家已即時為學生提供輔導，助他們疏導情緒。學校已發通告，請家長在未來數周留意子女情緒。

教育局稱，對事件感到十分難過，已派員即時到校提供支援及意見，而學校事發後即時啓動危機處理小組跟進；教育心理學家及社工已為受事件影響的師生提供適切支援，教育局亦會與學校保持緊密聯繫。

港大賽馬會防止自殺研究中心總監葉兆輝表示，校方及家長一定要留意學童情緒，建議相關持份者稍後應將事情交代清楚，避免惹來過度猜測或有人惡意中傷，令事件變得更難處理。

■防止自殺求助熱線

「情緒通」熱線：18111

生命熱線 ： 2382 0000

撒瑪利亞防止自殺會 ： 2389 2222

社會福利署 ： 2343 2255

明愛向晴軒 ： 18288

人生熱線 ： 8100 8012

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