鄺球斷供居屋 銀行追200萬申收樓

本案10月訊 謀殺案下月訊

根據入稟狀，本案原告為香港上海匯豐銀行有限公司；被告為鄺球，鄺球地址為涉案尚文苑單位及加多利山屋苑Kadooria一個單位。入稟狀提及，2020年7月17日鄺球抵押涉案尚文苑單位，借取約207.3萬元，惟未有如期還款，匯豐要求他歸還欠款和利息，並申請收樓。

蔡天鳳謀殺案發生至今，6人先後被拘捕起訴，蔡的前大伯鄺港傑（31歲，司機）、鄺球（65歲，退休人士）、前夫鄺港智（28歲，無業）被控一項謀殺罪及一項阻止合法埋葬屍體罪，案件下月9日在東區裁判法院再訊，處理交付高院審訊程序。

此外，蔡天鳳的前家姑李瑞香（63歲，退休人士）涉協助鄺港智離開受查地點，被控意圖妨礙司法公正罪，案件下月2日開審；遊艇公司職員林舜（42歲）和30歲網紅潘巧賢（Irene）亦涉嫌協助鄺港智租船潛逃澳門，被控串謀妨害司法公正罪，下月16日裁決。

【案件編號：DCMP 1015/25】