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僱主非禮罪脫 女傭上訴終院指涉強迫勞役

【明報專訊】八旬英籍男僱主涉嫌非禮外籍女傭罪脫，外傭申請司法覆核，稱警方沒充分調查她是否人口販賣及強迫勞役的受害者。外傭和政府先後就強迫勞役立法的爭議上訴，其後外傭再申請終極上訴獲批，昨在終院聆訊。上訴方主張警方的失當與本港缺乏法例將強迫勞役刑事化有關，同時確認並非要迫使政府做任何事；答辯方則稱，立法並非唯一途徑，即使有需要，亦是政府和立法會職責，若司法機關僭越，可帶來憲法風險。終院押後頒布判決。

指港缺相關法例 警調查失當

上訴人為CB、答辯人為警務處長、律政司長及保安局長。上訴方指稱，上訴人2018至2019年疑遭僱主性侵或剝削，僱主在原審被判非禮罪成，上訴後罪脫；上訴人另外入稟區院向僱主索償100萬元，敗訴兼需支付訟費。

代表上訴方的英國御用大律師Monica Carss-Frisk昨日陳辭指出，警方就本案的調查過程有紕漏，可能只應用了性侵案的調查框架，忽略了性侵與強迫勞役事件的重疊之處，錯誤認定上訴人並非人口販運或強迫勞役的受害者；另外，本港現時無特定針對強迫勞役的罪行，違反《香港人權法案》第4（3）條的責任，應堵塞法律漏洞。上訴方主張，上訴人在區院索償失敗，不等於本案淪為學術討論，本案涉及公眾利益，答辯方亦同意外傭是特殊弱勢群體。

上訴方稱非逼政府做事 官抱疑

首席法官張舉能提問下，上訴方確認即使法庭同意現行法律有漏洞，亦非要迫使政府做任何事。張官追問，既然如此如何協助上訴人？常任法官林文瀚則提出，即使警方調查有不足也不必然等於上訴人是強迫勞役受害人，調查目的是讓政府向受害人補救，不能「跳步」思考。上訴方回應稱，法庭可行使酌情權提供「補救措施」，訴訟仍有必要，法庭亦肯定恰當調查的重要。

答辯方：無證據剝削

代表答辯方的英國御用大律師彭力克勳爵回應指，上訴人未曾就其情况投訴，無證據顯示她被剝奪工資和休息等；况且性罪行受廣泛的條文規限，儘管警方調查或有不足，前僱主被起訴的基礎仍然是上訴人指稱的強迫勞役行為。答辯方又稱，當局可透過加強訓練警員、提高監督質素等改善問題，立法並非唯一有效方法；另外，上訴方的議題與政府有否積極責任保護受害者有關，惟此議題未曾在上訴庭討論。5名法官聽罷雙方陳辭，決定押後判決。

【案件編號：FACV 1/25】

相關字詞﹕外傭 終審法院 強迫勞役

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