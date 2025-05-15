明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

觀塘宜安街市擬年尾關 建醫療設施 出租率43%全港尾二 議員：區內人口老化嚴重

【明報專訊】近年公眾街市攤檔空置率趨升，食環署2018至2024年已關閉7個街市，現再提出關閉一個，初步計劃今年第四季關閉觀塘宜安街街市，用地長遠將轉交醫衛局，以設立和基層醫療相關的設施，該局已開展前期研究工作。宜安街街市去年出租率約43%，為全港街市第二低，包尾是出租率36%的元朗同益街市，後者暫未見署方計劃關閉。

明報記者 劉思昆

食環署日前向觀塘區議會食物環境衛生委員會提交文件稱，1999年起啟用、共兩層的宜安街街市總面積約3000平方米，截至今年4月初，65個攤檔中有28個租出。該署稱宜安街街市鄰近同為食環署轄下的瑞和街街市，後者「貨品種類和價格均具競爭力」，亦設不同類型的新鮮糧食店、超級市場及零售店舖，考慮到前者空置率及其他因素，決定關閉宜安街街市；署方諮詢相關持份者後，將按實際情况敲定關閉日期，關閉後的短期用途由該署按既定程序，物色其他政府部門使用，以善用資源。

正街街市2021提改建 去年續開

根據食環署回覆今年立法會特別財委會的文件，去年本港大多街市出租率均超過六成，惟元朗同益街市、觀塘宜安街街市、元朗洪水橋臨時街市及東區鰂魚涌街市出租率過去5年不斷下跌，去年比率跌至不足五成（見表）。中西區正街街市及油尖旺官涌街市則擬分別改建為醫療衛生設施及「城市運動體育中心」，兩者關閉日期待定；前者2021年已提出改建，去年仍在出租攤檔，出租率約為72%，中西區區議員去年5月曾引述街市販商稱，仍未收到關閉時間表，他們無所適從。

轄下96個 食環：老齡街市吸引漸失

食環署回覆稱，目前該署轄下有96個公眾街市，隨着人口變化、新發展或重建，以及其他新鮮糧食店帶來競爭，一些落成已久的公眾街市日漸失去吸引力，空置率偏高；該署一直留意街市使用情况，考慮關閉或整合使用率偏低的街市時，會考慮空置率、關閉街市可能帶來的成本效益、附近有否其他新鮮糧食店以及地區意見等因素，亦會按既定程序向相關部門尋求意見，制訂長遠善用有關處所的方案。

陳凱欣：倘市民欲留 食環有責增出租率

立法會議員陳凱欣認為，食環署關閉街市亦會視乎會否影響居民或街市設計是否老舊，例如舖位太細、去水有問題等，又稱該署應檢視部分街市出租率低的原因，如是否出現管理問題，若街市出租率低但市民想保留，食環署有責任提升出租率。

陳凱欣又說，觀塘人口老化嚴重，牙科診所、醫療診所等設施均有需求，若有街市出租率低，附近有店舖或同類街市「頂一頂」，估計是次用地將用作興建地區康健中心，期望如果成事可增加夜診服務。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕宜安街街市 出租率 康健中心 食環署街市

上 / 下一篇新聞

僱主非禮罪脫 女傭上訴終院指涉強迫勞役
僱主非禮罪脫 女傭上訴終院指涉強迫勞役
鄺球斷供居屋 銀行追200萬申收樓
鄺球斷供居屋 銀行追200萬申收樓
有情緒病紀錄 小學教師校內墮樓亡 未檢遺書 校方啟動危機小組
有情緒病紀錄 小學教師校內墮樓亡 未檢遺書 校方啟動危機小組
稱支援機制欠宣傳 朱國強倡輔導員入校
稱支援機制欠宣傳 朱國強倡輔導員入校
女子揮剪刀腳踢傷兩途人 互不相識 警民合力制服
女子揮剪刀腳踢傷兩途人 互不相識 警民合力制服
孟裔夫婦涉殺嬰案 男被告：幼子受傷 因洗澡延遲送院
孟裔夫婦涉殺嬰案 男被告：幼子受傷 因洗澡延遲送院
消防員輪姦案 辯方指事主自願性交後反悔
消防員輪姦案 辯方指事主自願性交後反悔
樂悠咭實名制 5人涉違規被捕
樂悠咭實名制 5人涉違規被捕
小巴私家車衝突 4人涉傷人刑毁被捕
小巴私家車衝突 4人涉傷人刑毁被捕
1.6萬龕位下周供申請 石門「禁煙」 另可選柴灣和合石 料下季攪珠
1.6萬龕位下周供申請 石門「禁煙」 另可選柴灣和合石 料下季攪珠
龕位足未擬建新項目 研修例華永推續期位
龕位足未擬建新項目 研修例華永推續期位
原去年竣 聯院新大樓料明年中運作 盧寵茂歸咎承建商 共發139警告
原去年竣 聯院新大樓料明年中運作 盧寵茂歸咎承建商 共發139警告
陳美寶：兩的士車隊暫300輛參與 餘3支正籌備
陳美寶：兩的士車隊暫300輛參與 餘3支正籌備
遊阿聯酋30天免簽 阿曼延長入境期限
遊阿聯酋30天免簽 阿曼延長入境期限
國安附例待審 內會今開特別會議 考慮是否成立小組委員會 民建聯表態撐
國安附例待審 內會今開特別會議 考慮是否成立小組委員會 民建聯表態撐
標書列明水密 內地船廠交代財利安裝 財利董事：唔係無做水密門 係唔需要
標書列明水密 內地船廠交代財利安裝 財利董事：唔係無做水密門 係唔需要
女生買失靈煙彈換貨捱打 8童黨認意圖傷人
女生買失靈煙彈換貨捱打 8童黨認意圖傷人
港深西部鐵路深圳段可行研究招標
港深西部鐵路深圳段可行研究招標
簡約公屋輪候3.3年 公屋輪候維持5.3年 何永賢：分別明顯
簡約公屋輪候3.3年 公屋輪候維持5.3年 何永賢：分別明顯
電商跨境賣四電一腦 謝展寰：無意修例規管
電商跨境賣四電一腦 謝展寰：無意修例規管
男警涉訛稱健身教練騙病假紙 萬元保釋
男警涉訛稱健身教練騙病假紙 萬元保釋
衛署接149查詢仁滙 大部分涉兒童疫苗
衛署接149查詢仁滙 大部分涉兒童疫苗
活在灣區：醫療券再擴試點 覆蓋灣區9市
活在灣區：醫療券再擴試點 覆蓋灣區9市
【Emily】由學士到教書 服務中大25年 黃念欣：文學助紛擾下尋領悟
【Emily】由學士到教書 服務中大25年 黃念欣：文學助紛擾下尋領悟
【Emily】大埔睇打麵 大澳賞遊涌 非遺月考察明起報名
【Emily】大埔睇打麵 大澳賞遊涌 非遺月考察明起報名
【Emily】議員倡機場多啲貴賓室開通宵 陳美寶：意見有用會研究
【Emily】議員倡機場多啲貴賓室開通宵 陳美寶：意見有用會研究
【Emily】環團辦「衣物再生月」 今起設70回收點
【Emily】環團辦「衣物再生月」 今起設70回收點
【Emily】田二少提AI教育議案 終於輪到 再遭延期
【Emily】田二少提AI教育議案 終於輪到 再遭延期
【Emily】訪中東議員開心食中餐
【Emily】訪中東議員開心食中餐