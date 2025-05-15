觀塘宜安街市擬年尾關 建醫療設施 出租率43%全港尾二 議員：區內人口老化嚴重

明報記者 劉思昆

食環署日前向觀塘區議會食物環境衛生委員會提交文件稱，1999年起啟用、共兩層的宜安街街市總面積約3000平方米，截至今年4月初，65個攤檔中有28個租出。該署稱宜安街街市鄰近同為食環署轄下的瑞和街街市，後者「貨品種類和價格均具競爭力」，亦設不同類型的新鮮糧食店、超級市場及零售店舖，考慮到前者空置率及其他因素，決定關閉宜安街街市；署方諮詢相關持份者後，將按實際情况敲定關閉日期，關閉後的短期用途由該署按既定程序，物色其他政府部門使用，以善用資源。

正街街市2021提改建 去年續開

根據食環署回覆今年立法會特別財委會的文件，去年本港大多街市出租率均超過六成，惟元朗同益街市、觀塘宜安街街市、元朗洪水橋臨時街市及東區鰂魚涌街市出租率過去5年不斷下跌，去年比率跌至不足五成（見表）。中西區正街街市及油尖旺官涌街市則擬分別改建為醫療衛生設施及「城市運動體育中心」，兩者關閉日期待定；前者2021年已提出改建，去年仍在出租攤檔，出租率約為72%，中西區區議員去年5月曾引述街市販商稱，仍未收到關閉時間表，他們無所適從。

轄下96個 食環：老齡街市吸引漸失

食環署回覆稱，目前該署轄下有96個公眾街市，隨着人口變化、新發展或重建，以及其他新鮮糧食店帶來競爭，一些落成已久的公眾街市日漸失去吸引力，空置率偏高；該署一直留意街市使用情况，考慮關閉或整合使用率偏低的街市時，會考慮空置率、關閉街市可能帶來的成本效益、附近有否其他新鮮糧食店以及地區意見等因素，亦會按既定程序向相關部門尋求意見，制訂長遠善用有關處所的方案。

陳凱欣：倘市民欲留 食環有責增出租率

立法會議員陳凱欣認為，食環署關閉街市亦會視乎會否影響居民或街市設計是否老舊，例如舖位太細、去水有問題等，又稱該署應檢視部分街市出租率低的原因，如是否出現管理問題，若街市出租率低但市民想保留，食環署有責任提升出租率。

陳凱欣又說，觀塘人口老化嚴重，牙科診所、醫療診所等設施均有需求，若有街市出租率低，附近有店舖或同類街市「頂一頂」，估計是次用地將用作興建地區康健中心，期望如果成事可增加夜診服務。

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