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港聞

港聞二

女生買失靈煙彈換貨捱打 8童黨認意圖傷人

【明報專訊】8名12歲至16歲少年涉在屯門單車匯合中心附近，對一名正等候交收加熱煙彈的女生拳打腳踢，其中一人曾手持士巴拿毆打施襲，終導致她背部裂傷。8人昨日在區院承認有意圖而傷人等罪，案件押後至5月30日判刑待索取報告，眾人還押候判。辯方求情表示，號召被告到場的涉案者曾稱，「如果邊個唔打（事主），就會打佢」，因此被告才「打幾吓手腳」。

8名被告包括同為16歲外賣員曾銘軒、學生何嘉誠和鄭梓晞，以及5名年齡分別12至14歲男生，均承認一項有意圖而傷人罪。另被指搶走涉案梁姓事主斜孭袋的13歲次被告、14歲第五被告及13歲第六被告，另承認一項搶劫罪。

辯：第六被告智力 同齡中最低10%

辯方早前已存檔書面求情陳辭，第六被告一方在庭上補充，該被告智力屬同齡者中最低10%，亦有表達和理解能力障礙，易受他人影響。法官聽罷對方求情後，決定先為眾被告索取教導所、勞教中心和更生中心報告，另進一步替案發時12歲的被告索取感化報告再判刑。

一人持士巴拿施襲 事主頭手背傷

案情稱，去年4月13日，梁姓事主向一名Telegram用戶購買加熱煙煙彈，並約定同日交收，惟梁取貨後發現煙彈失靈，後獲安排翌日在屯門單車匯合中心附近換貨。正當梁在上址等候換貨，突然聽到後方有人用粗言穢語罵她，並目睹8名被告衝向自己，其中一人手持士巴拿；之後眾人對梁施襲一至兩分鐘，過程中她被拉扯倒地、遭人用士巴拿毆打左邊肋骨位置，其斜孭袋被取去。

目睹事件途人報案，同日警方在屯門區內公園拘捕8名後告；梁姓事主被送往急症室治理，經診斷後被發現頭皮位置及雙手有紅斑、背部有裂傷和瘀傷等。

翌日，首被告曾銘軒在警誡下稱，一名叫卞焯賢的人要求他和別人前往屯門兆康輕鐵站，但沒指明會面目的。曾說，眾人到場後，卞因事先離開，第五被告則指向事主稱「就是她」，其後眾人衝向事主施襲，過程中第五被告曾用士巴拿襲擊事主頭部。

【案件編號：DCCC 1299/24】

相關字詞﹕區域法院 圍毆 童黨

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