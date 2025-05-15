明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

標書列明水密 內地船廠交代財利安裝 財利董事：唔係無做水密門 係唔需要

【明報專訊】2012年南丫海難39死，死因研訊昨踏入第七日。「南丫四號」無裝水密門，被視為迅速沉船的原因之一。研訊揭露內地船廠曾經致函，稱由財利船廠在港安裝水密門，建船標書亦列明以水密艙壁隔開艙室。財利董事羅衍瑩作供承認，標書要求建造水密艙壁，但強調建船原意並無水密門，「唔係無做到（水密門），係唔需要做」。羅多次表示不熟悉艙壁結構，着大律師詢問其胞兄、另一財利董事羅愕瑩。

財利船廠由羅氏七兄弟營運，死因庭昨傳召財利董事之一的羅衍瑩作供。羅衍瑩稱自己負責管理船廠員工，胞兄羅愕瑩在商船生意具最終決策權。財利1995至1996年委託內地梧州造船廠製作「南丫四號」船殼，羅否認參與建船，下屬時任工程部主管馮繼明監督梧州船造廠施工，馮會向其胞兄匯報。

稱不知為何認定船艙應水密

羅衍瑩料下屬無細閱圖則

據呈堂信函，梧州造船廠於1995年傳真馮繼明，談及由財利在港裝上水密門；馮即日覆函，並指示如何做水密測試（見表）。律政司高級檢控官李希哲稱，雙方似乎有共識，兩艙之間會裝水密門，惟實際上無安裝。羅衍瑩自言無參與對答，不知為何下屬認定船艙為水密艙。羅猜測下屬無仔細翻閱圖則，「佢答得咁快，無細心睇到圖紙（圖則）應唔應該水密」。

羅衍瑩指若要建水密門，要找廠家燒焊安裝，再做測試驗收，「有人用大水喉射水，一滴水都唔漏，先叫水密門」；假設建船原意包括水密門，意味同時遺漏結構、安裝、水密和驗收共4個步驟，「我覺得機會係好低」。羅又稱，有1994年圖則列明兩艙通道毋須水密，所有標示水密的圖則都有錯。

回應質疑未履行標書條款

着問胞兄另一董事羅愕瑩

代表死難者家屬的大律師譚俊傑引述1994年港燈客輪標書，列明由5個水密艙壁（watertight bulkheads）分隔6個艙室，若有更改須通知港燈。羅衍瑩認同標書條款，指自己僅負責分配人手，無參與投標。海事處一方質疑，財利作為老字號大公司，應履行標書條款；羅同意說法，着大律師詢問其胞兄羅愕瑩。

家屬一方關注，財利時任繪圖員張福初於1996年撰寫「破艙穩性計算書」，同樣假設兩艙之間有水密門。羅衍瑩自言不熟悉穩性計算，無法回答。家屬一方稱，證供顯示多人相信南丫四號設水密門，「張福初係咁寫，標書係咁寫，梧州造船廠以為係水密，宏信公司（傳真信函的中介）都以為係水密，邊個當時唔覺得係水密？」羅答不知道。

此外，羅衍瑩在庭上翻閱多份南丫四號圖則，部分顯示舵機房及油箱房之間為水密艙壁，部分標記為通道，他稱不會揣測圖則不一致的原因。家屬一方指出，圖則標示「WT BHD」字眼，是水密艙壁的縮寫。羅反駁「呢個字眼好有爭議性」，「WT」可以代表「weathertight」（防風雨），不一定是水密。他稱，防風雨的艙壁只需要遮擋風雨，水密艙壁則要滴水不漏，將「WT」視為水密是簡化矛盾。

維修主管發現兩艙之間「有個窿」

稱不常見 「非我職責」無跟進

財利時任維修部主管葉錦滔供稱於2003年參與南丫四號年檢，發現船上最尾兩艙之間有「一個窿」，乘客可以直接穿過通道，無裝水密門。葉認為情况不常見，惟沒有考究和跟進，「因為唔係我嘅職責」。研訊今續。

【案件編號：CCDI 1075-1113/12】

明報記者

（死因研訊）

相關字詞﹕財利船廠 死因研訊 南丫海難

上 / 下一篇新聞

觀塘宜安街市擬年尾關 建醫療設施 出租率43%全港尾二 議員：區內人口老化嚴重
觀塘宜安街市擬年尾關 建醫療設施 出租率43%全港尾二 議員：區內人口老化嚴重
僱主非禮罪脫 女傭上訴終院指涉強迫勞役
僱主非禮罪脫 女傭上訴終院指涉強迫勞役
鄺球斷供居屋 銀行追200萬申收樓
鄺球斷供居屋 銀行追200萬申收樓
有情緒病紀錄 小學教師校內墮樓亡 未檢遺書 校方啟動危機小組
有情緒病紀錄 小學教師校內墮樓亡 未檢遺書 校方啟動危機小組
稱支援機制欠宣傳 朱國強倡輔導員入校
稱支援機制欠宣傳 朱國強倡輔導員入校
女子揮剪刀腳踢傷兩途人 互不相識 警民合力制服
女子揮剪刀腳踢傷兩途人 互不相識 警民合力制服
孟裔夫婦涉殺嬰案 男被告：幼子受傷 因洗澡延遲送院
孟裔夫婦涉殺嬰案 男被告：幼子受傷 因洗澡延遲送院
消防員輪姦案 辯方指事主自願性交後反悔
消防員輪姦案 辯方指事主自願性交後反悔
樂悠咭實名制 5人涉違規被捕
樂悠咭實名制 5人涉違規被捕
小巴私家車衝突 4人涉傷人刑毁被捕
小巴私家車衝突 4人涉傷人刑毁被捕
1.6萬龕位下周供申請 石門「禁煙」 另可選柴灣和合石 料下季攪珠
1.6萬龕位下周供申請 石門「禁煙」 另可選柴灣和合石 料下季攪珠
龕位足未擬建新項目 研修例華永推續期位
龕位足未擬建新項目 研修例華永推續期位
原去年竣 聯院新大樓料明年中運作 盧寵茂歸咎承建商 共發139警告
原去年竣 聯院新大樓料明年中運作 盧寵茂歸咎承建商 共發139警告
陳美寶：兩的士車隊暫300輛參與 餘3支正籌備
陳美寶：兩的士車隊暫300輛參與 餘3支正籌備
遊阿聯酋30天免簽 阿曼延長入境期限
遊阿聯酋30天免簽 阿曼延長入境期限
國安附例待審 內會今開特別會議 考慮是否成立小組委員會 民建聯表態撐
國安附例待審 內會今開特別會議 考慮是否成立小組委員會 民建聯表態撐
女生買失靈煙彈換貨捱打 8童黨認意圖傷人
女生買失靈煙彈換貨捱打 8童黨認意圖傷人
港深西部鐵路深圳段可行研究招標
港深西部鐵路深圳段可行研究招標
簡約公屋輪候3.3年 公屋輪候維持5.3年 何永賢：分別明顯
簡約公屋輪候3.3年 公屋輪候維持5.3年 何永賢：分別明顯
電商跨境賣四電一腦 謝展寰：無意修例規管
電商跨境賣四電一腦 謝展寰：無意修例規管
男警涉訛稱健身教練騙病假紙 萬元保釋
男警涉訛稱健身教練騙病假紙 萬元保釋
衛署接149查詢仁滙 大部分涉兒童疫苗
衛署接149查詢仁滙 大部分涉兒童疫苗
活在灣區：醫療券再擴試點 覆蓋灣區9市
活在灣區：醫療券再擴試點 覆蓋灣區9市
【Emily】由學士到教書 服務中大25年 黃念欣：文學助紛擾下尋領悟
【Emily】由學士到教書 服務中大25年 黃念欣：文學助紛擾下尋領悟
【Emily】大埔睇打麵 大澳賞遊涌 非遺月考察明起報名
【Emily】大埔睇打麵 大澳賞遊涌 非遺月考察明起報名
【Emily】議員倡機場多啲貴賓室開通宵 陳美寶：意見有用會研究
【Emily】議員倡機場多啲貴賓室開通宵 陳美寶：意見有用會研究
【Emily】環團辦「衣物再生月」 今起設70回收點
【Emily】環團辦「衣物再生月」 今起設70回收點
【Emily】田二少提AI教育議案 終於輪到 再遭延期
【Emily】田二少提AI教育議案 終於輪到 再遭延期
【Emily】訪中東議員開心食中餐
【Emily】訪中東議員開心食中餐