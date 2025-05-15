標書列明水密 內地船廠交代財利安裝 財利董事：唔係無做水密門 係唔需要

財利船廠由羅氏七兄弟營運，死因庭昨傳召財利董事之一的羅衍瑩作供。羅衍瑩稱自己負責管理船廠員工，胞兄羅愕瑩在商船生意具最終決策權。財利1995至1996年委託內地梧州造船廠製作「南丫四號」船殼，羅否認參與建船，下屬時任工程部主管馮繼明監督梧州船造廠施工，馮會向其胞兄匯報。

稱不知為何認定船艙應水密

羅衍瑩料下屬無細閱圖則

據呈堂信函，梧州造船廠於1995年傳真馮繼明，談及由財利在港裝上水密門；馮即日覆函，並指示如何做水密測試（見表）。律政司高級檢控官李希哲稱，雙方似乎有共識，兩艙之間會裝水密門，惟實際上無安裝。羅衍瑩自言無參與對答，不知為何下屬認定船艙為水密艙。羅猜測下屬無仔細翻閱圖則，「佢答得咁快，無細心睇到圖紙（圖則）應唔應該水密」。

羅衍瑩指若要建水密門，要找廠家燒焊安裝，再做測試驗收，「有人用大水喉射水，一滴水都唔漏，先叫水密門」；假設建船原意包括水密門，意味同時遺漏結構、安裝、水密和驗收共4個步驟，「我覺得機會係好低」。羅又稱，有1994年圖則列明兩艙通道毋須水密，所有標示水密的圖則都有錯。

回應質疑未履行標書條款

着問胞兄另一董事羅愕瑩

代表死難者家屬的大律師譚俊傑引述1994年港燈客輪標書，列明由5個水密艙壁（watertight bulkheads）分隔6個艙室，若有更改須通知港燈。羅衍瑩認同標書條款，指自己僅負責分配人手，無參與投標。海事處一方質疑，財利作為老字號大公司，應履行標書條款；羅同意說法，着大律師詢問其胞兄羅愕瑩。

家屬一方關注，財利時任繪圖員張福初於1996年撰寫「破艙穩性計算書」，同樣假設兩艙之間有水密門。羅衍瑩自言不熟悉穩性計算，無法回答。家屬一方稱，證供顯示多人相信南丫四號設水密門，「張福初係咁寫，標書係咁寫，梧州造船廠以為係水密，宏信公司（傳真信函的中介）都以為係水密，邊個當時唔覺得係水密？」羅答不知道。

此外，羅衍瑩在庭上翻閱多份南丫四號圖則，部分顯示舵機房及油箱房之間為水密艙壁，部分標記為通道，他稱不會揣測圖則不一致的原因。家屬一方指出，圖則標示「WT BHD」字眼，是水密艙壁的縮寫。羅反駁「呢個字眼好有爭議性」，「WT」可以代表「weathertight」（防風雨），不一定是水密。他稱，防風雨的艙壁只需要遮擋風雨，水密艙壁則要滴水不漏，將「WT」視為水密是簡化矛盾。

維修主管發現兩艙之間「有個窿」

稱不常見 「非我職責」無跟進

財利時任維修部主管葉錦滔供稱於2003年參與南丫四號年檢，發現船上最尾兩艙之間有「一個窿」，乘客可以直接穿過通道，無裝水密門。葉認為情况不常見，惟沒有考究和跟進，「因為唔係我嘅職責」。研訊今續。

【案件編號：CCDI 1075-1113/12】

明報記者

（死因研訊）