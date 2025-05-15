陳美寶：兩的士車隊暫300輛參與 餘3支正籌備

選委界林筱魯於書面質詢問及，目前3隊的士車隊未開始試運、正試運的車隊未正式投入服務原因為何，關注若車隊未能在限期投入服務會如何處理。陳美寶回應稱，自去年7月以來5個營辦商一直密鑼緊鼓籌備，包括購買新車及改裝車輛、安裝電子支付系統、招募司機並提供訓練等；亦有第三方技術供應商正與各車隊商討推出統一召車平台，方便市民預約車隊的士。

7月須備好 5車隊共3500輛

陳美寶並稱，明白的士車隊是新型服務，部分車主及司機未必了解車隊運作，對加入車隊持觀望態度，亦令營辦商在籌備過程遇到不同挑戰，包括招募司機和吸引的士車主加盟。陳相信現有兩個車隊營辦商率先試行，除可蒐集乘客意見和回饋外，亦是好機會讓業內人士了解車隊運作，希望有助吸引更多車主及司機加盟車隊。

政府資料顯示，5個營辦商包括3支市區車隊及兩支混合車隊，每支車隊規模各介乎300輛至1000輛的士，合共提供超過3500輛的士，佔全港18,163輛的士逾六分之一，其中包括約300輛輪椅的士和1000輛豪華的士。