原去年竣 聯院新大樓料明年中運作 盧寵茂歸咎承建商 共發139警告

稱動工需保持運作存困難

聯合醫院擴建及重建工程包括興建一座新的日間醫護大樓、翻新P座和S座以擴充設施等，其中新日間醫護大樓提供專科門診、精神科門診和日間醫院、腫瘤科及病理科等服務。盧寵茂昨回覆立法會議員質詢稱，工程期間醫院要保持運作，而新建大樓需連接現有大樓，形容醫院與地盤共存相當困難，醫院運作受影響，工程亦要因應醫院服務調整。

盧說，當局汲取經驗，日後發展計劃會盡量爭取在鄰近空置用地進行，減少對原有醫院運作影響，舉例聯合醫院要進一步擴建，會研究使用相鄰遊樂場用地作調遷空間。至於工程延誤，他稱涉工程環境限制，設計不時要修改，而新冠疫情，以及承建商和工程顧問表現未如理想，亦影響工程進度。

議員問下個擴建 盧：之後考慮

九龍東議員鄧家彪指出，即使工程完結，九龍東醫院聯網復康服務仍較少，問及當局會否優先勘察土地，預備日後其他擴建工程。選委界謝偉俊亦問及，會否盡早落實下一個擴建計劃時間和地點。盧寵茂稱，聯合擴建工程會提升九龍東聯網療養及復康服務，新增560個牀位，令聯網總病牀數量逾3300個，符合整體需要，而現有重建項目已符合至2031年人口的病牀數目要求，至於下個重建計劃，會於第二個醫院十年發展計劃詳細考慮。

醫衛界林哲玄指出，觀塘區現人口老化問題，料中風病人數量不少，關注當局是否計劃在九龍東聯網設腦外科；盧稱建立腦外科需配套及專科人手，會在考慮整體服務發展後研究。