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港聞二

龕位足未擬建新項目 研修例華永推續期位

【明報專訊】食環署昨稱，目前公眾龕位供應充裕，所有合資格申請人皆獲編配龕位，基本上毋須輪候，政府暫未有計劃推出新骨灰安置所項目。立法會文件顯示，華人永遠墳場管理委員會將於今年及2027年分別於將軍澳及荃灣有新骨灰龕位項目建成，提供逾9萬個新骨灰龕位；同時政府有意修例，容許華永會實施可續期龕位安排。

據食環署資料，若計及石門靈灰安置所，目前8個已建成或預計建成的骨灰安置所項目全數完工。食環署助理署長（職系管理及發展）何婉雯昨稱，即使公眾龕位供應充裕，政府未來仍會尋找合適地方興建骨灰安置所，並據本地死亡率等數據判斷是否需推展新項目。

將軍澳荃灣華永擴建 增9萬位

另外，據民青局提交立法會文件顯示，華永會預計2025年下半年及2027年下半年分階段有兩個新骨灰龕項目建成，包括將軍澳華人永遠墳場及荃灣華人永遠墳場，分別提供約7.24萬個及2萬個新骨灰龕位。

文件又顯示，華永會未來項目所提供大部分骨灰龕位採可續期形式，相關安排與食環署可續期公眾龕位運作模式一致，即首次骨灰安放期為20年，期滿後可每10年續期一次。由於現時規管華永會的《華人永遠墳場條例》無條文訂明容許有關安排，故需修例以實施上述安排及訂明相關費用。局方建議，華永會對「普通龕位」首20年安放期費用4000元，期滿後每10年繳付2000元即可續期。

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