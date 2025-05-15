明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

1.6萬龕位下周供申請 石門「禁煙」 另可選柴灣和合石 料下季攪珠

【明報專訊】食環署昨公布新一輪可續期公眾骨灰龕位的申請安排，包括粉嶺和合石、柴灣哥連臣角新廈及今年第三季啟用的沙田石門共3個靈灰安置所，合共逾1.6萬個骨灰龕位，市民下周一（19日）至6月18日可於網上或郵寄等形式提交申請。署方又表示，目前本港骨灰龕位供應量充裕，暫未計劃推出靈灰安置所新項目（見另稿）。

首20年後每10年續期

食環署表示，今輪共推出16,150個可續期公眾骨灰龕位，包括和合石靈灰安置所第六期4000個標準及50個及大型龕位；哥連臣角新廈靈灰安置所6000個標準及50個大型龕位；以及石門靈灰安置所6000個標準及50個大型龕位。所有龕位均採用可續期形式編配，設「標準」及「大型」骨灰龕位兩款，後者需最少安放3位先人骨灰。收費方面，「標準」及「大型」骨灰龕位首20年安放期分別為2400元及3000元，期滿後每10年繳付各訂明費用即可續期（見表）。

食環署預計今年第三季攪珠及電腦隨機抽籤編配龕位，確實日期稍後公布。攪珠及抽籤當日，署方會將結果即時上載食環署網頁，並透過短訊、郵寄等形式通知中籤申請人，中籤者不可自行選擇龕位。

石門新啟用 將設4萬位

今輪申請包括今年第三季啓用、鄰近石門港鐵站的石門靈灰安置所，該安置所共有4萬個骨灰龕位，今次推出其中約6000個。食環署稱市民從石門港鐵站步行約8分鐘即可到達安置所；又說「因應附近居民意見」，該安置所及紀念花園為繼黃泥涌道靈灰安置所後另一「無煙靈灰安置所」，即不設化寶及燃燒香燭祭品的設施。

食環署助理署長（職系管理及發展）何婉雯昨稱，申請石門靈灰安置所時需注意有關場所內「無煙」規定，提醒要化寶者「真係唔好揀呢個安置所，為免拜祭先人時都唔想有不愉快嘅事發生」，呼籲市民謹慎選擇適合的骨灰安置所。她補充，署方會加強教育及巡邏，若屆時發現有自行攜帶化寶罐等違規情况，或會要求離場。

區議員憂節日人流 與警商安排

民建聯沙田支部主席兼沙田區議員董健莉表示，石門靈灰安置所項目與政府討論10多年，區內居民多數已知。她擔心未來安置所4萬個骨灰龕位陸續推出後，尤其清明節及重陽節人流會對區內生活造成影響，「石門站平時都多人」；故當特別日子時區議會將與警方商討該區人流管制及交通安排，做好事前準備。

對於石門靈灰安置所為「無煙靈灰安置所」，董健莉認為現時社會注重環保，「無煙」為大勢所趨，不論公營或私營均開始出現類似安排。被問到日後公眾靈灰安置所是否應繼續採類似做法，她表示社會仍需尊重各人信仰。

上 / 下一篇新聞

觀塘宜安街市擬年尾關 建醫療設施 出租率43%全港尾二 議員：區內人口老化嚴重
觀塘宜安街市擬年尾關 建醫療設施 出租率43%全港尾二 議員：區內人口老化嚴重
僱主非禮罪脫 女傭上訴終院指涉強迫勞役
僱主非禮罪脫 女傭上訴終院指涉強迫勞役
鄺球斷供居屋 銀行追200萬申收樓
鄺球斷供居屋 銀行追200萬申收樓
有情緒病紀錄 小學教師校內墮樓亡 未檢遺書 校方啟動危機小組
有情緒病紀錄 小學教師校內墮樓亡 未檢遺書 校方啟動危機小組
稱支援機制欠宣傳 朱國強倡輔導員入校
稱支援機制欠宣傳 朱國強倡輔導員入校
女子揮剪刀腳踢傷兩途人 互不相識 警民合力制服
女子揮剪刀腳踢傷兩途人 互不相識 警民合力制服
孟裔夫婦涉殺嬰案 男被告：幼子受傷 因洗澡延遲送院
孟裔夫婦涉殺嬰案 男被告：幼子受傷 因洗澡延遲送院
消防員輪姦案 辯方指事主自願性交後反悔
消防員輪姦案 辯方指事主自願性交後反悔
樂悠咭實名制 5人涉違規被捕
樂悠咭實名制 5人涉違規被捕
小巴私家車衝突 4人涉傷人刑毁被捕
小巴私家車衝突 4人涉傷人刑毁被捕
龕位足未擬建新項目 研修例華永推續期位
龕位足未擬建新項目 研修例華永推續期位
原去年竣 聯院新大樓料明年中運作 盧寵茂歸咎承建商 共發139警告
原去年竣 聯院新大樓料明年中運作 盧寵茂歸咎承建商 共發139警告
陳美寶：兩的士車隊暫300輛參與 餘3支正籌備
陳美寶：兩的士車隊暫300輛參與 餘3支正籌備
遊阿聯酋30天免簽 阿曼延長入境期限
遊阿聯酋30天免簽 阿曼延長入境期限
國安附例待審 內會今開特別會議 考慮是否成立小組委員會 民建聯表態撐
國安附例待審 內會今開特別會議 考慮是否成立小組委員會 民建聯表態撐
標書列明水密 內地船廠交代財利安裝 財利董事：唔係無做水密門 係唔需要
標書列明水密 內地船廠交代財利安裝 財利董事：唔係無做水密門 係唔需要
女生買失靈煙彈換貨捱打 8童黨認意圖傷人
女生買失靈煙彈換貨捱打 8童黨認意圖傷人
港深西部鐵路深圳段可行研究招標
港深西部鐵路深圳段可行研究招標
簡約公屋輪候3.3年 公屋輪候維持5.3年 何永賢：分別明顯
簡約公屋輪候3.3年 公屋輪候維持5.3年 何永賢：分別明顯
電商跨境賣四電一腦 謝展寰：無意修例規管
電商跨境賣四電一腦 謝展寰：無意修例規管
男警涉訛稱健身教練騙病假紙 萬元保釋
男警涉訛稱健身教練騙病假紙 萬元保釋
衛署接149查詢仁滙 大部分涉兒童疫苗
衛署接149查詢仁滙 大部分涉兒童疫苗
活在灣區：醫療券再擴試點 覆蓋灣區9市
活在灣區：醫療券再擴試點 覆蓋灣區9市
【Emily】由學士到教書 服務中大25年 黃念欣：文學助紛擾下尋領悟
【Emily】由學士到教書 服務中大25年 黃念欣：文學助紛擾下尋領悟
【Emily】大埔睇打麵 大澳賞遊涌 非遺月考察明起報名
【Emily】大埔睇打麵 大澳賞遊涌 非遺月考察明起報名
【Emily】議員倡機場多啲貴賓室開通宵 陳美寶：意見有用會研究
【Emily】議員倡機場多啲貴賓室開通宵 陳美寶：意見有用會研究
【Emily】環團辦「衣物再生月」 今起設70回收點
【Emily】環團辦「衣物再生月」 今起設70回收點
【Emily】田二少提AI教育議案 終於輪到 再遭延期
【Emily】田二少提AI教育議案 終於輪到 再遭延期
【Emily】訪中東議員開心食中餐
【Emily】訪中東議員開心食中餐