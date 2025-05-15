1.6萬龕位下周供申請 石門「禁煙」 另可選柴灣和合石 料下季攪珠

首20年後每10年續期

食環署表示，今輪共推出16,150個可續期公眾骨灰龕位，包括和合石靈灰安置所第六期4000個標準及50個及大型龕位；哥連臣角新廈靈灰安置所6000個標準及50個大型龕位；以及石門靈灰安置所6000個標準及50個大型龕位。所有龕位均採用可續期形式編配，設「標準」及「大型」骨灰龕位兩款，後者需最少安放3位先人骨灰。收費方面，「標準」及「大型」骨灰龕位首20年安放期分別為2400元及3000元，期滿後每10年繳付各訂明費用即可續期（見表）。

食環署預計今年第三季攪珠及電腦隨機抽籤編配龕位，確實日期稍後公布。攪珠及抽籤當日，署方會將結果即時上載食環署網頁，並透過短訊、郵寄等形式通知中籤申請人，中籤者不可自行選擇龕位。

石門新啟用 將設4萬位

今輪申請包括今年第三季啓用、鄰近石門港鐵站的石門靈灰安置所，該安置所共有4萬個骨灰龕位，今次推出其中約6000個。食環署稱市民從石門港鐵站步行約8分鐘即可到達安置所；又說「因應附近居民意見」，該安置所及紀念花園為繼黃泥涌道靈灰安置所後另一「無煙靈灰安置所」，即不設化寶及燃燒香燭祭品的設施。

食環署助理署長（職系管理及發展）何婉雯昨稱，申請石門靈灰安置所時需注意有關場所內「無煙」規定，提醒要化寶者「真係唔好揀呢個安置所，為免拜祭先人時都唔想有不愉快嘅事發生」，呼籲市民謹慎選擇適合的骨灰安置所。她補充，署方會加強教育及巡邏，若屆時發現有自行攜帶化寶罐等違規情况，或會要求離場。

區議員憂節日人流 與警商安排

民建聯沙田支部主席兼沙田區議員董健莉表示，石門靈灰安置所項目與政府討論10多年，區內居民多數已知。她擔心未來安置所4萬個骨灰龕位陸續推出後，尤其清明節及重陽節人流會對區內生活造成影響，「石門站平時都多人」；故當特別日子時區議會將與警方商討該區人流管制及交通安排，做好事前準備。

對於石門靈灰安置所為「無煙靈灰安置所」，董健莉認為現時社會注重環保，「無煙」為大勢所趨，不論公營或私營均開始出現類似安排。被問到日後公眾靈灰安置所是否應繼續採類似做法，她表示社會仍需尊重各人信仰。