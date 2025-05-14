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議員憂控煙十招損食肆生意 李夏茵：與經濟非零和遊戲

【明報專訊】政府擬修例推展「控煙十招」，立法會法案委員會昨首次開會討論《2025年控煙法例（修訂）條例草案》。多名議員在會上表明支持修例，惟有議員認為控煙力度「去得太盡」。醫務衛生局副局長李夏茵強調，吸煙成癮後將剝削煙民意志，絕不能將吸煙選擇歸因於自由意志；又強調控煙與經濟非零和遊戲。

議員關注禁煙範圍肉眼難分

政府提出的「控煙十招」，包括禁止排隊時吸煙、禁售加味煙，以及擴大法定禁煙區至醫院、學校等指定處所出入口3米範圍等。昨在立法會法案委員會，有支持修例的議員關注日後執法。選委界議員陳沛良認為，3米距離難以靠肉眼界定，關注會否要求指定處所劃定「比較明顯的範圍」。醫衛界議員林哲玄指，現時「後樓梯吸煙都司空見慣」，促加強執法。

衛生署規管事務總監封螢表示，3米約等於普通成人的6步步幅，吸煙者「行十步八步都相當穩陣」。她亦承認，禁煙區違法時有發生，指過去兩年已調整執法策略，改以便裝巡查，去年定額罰款個案較2022年翻倍。

實政圓桌議員田北辰稱政府應同期禁賣非薄荷及薄荷煙，因現時近四成煙民吸食加味煙，尤其是年輕女性，但現在先禁賣非薄荷煙，而薄荷煙未有時間表，質疑不合邏輯。

另有議員認為控煙力度太過嚴厲。選委界議員江玉歡表示，過去幾年煙民數目已不斷下降，質疑控煙十招「去得太盡」，公共衛生開支屬維持自由城市的成本，「如果我們真的要控制公共成本，不如禁糖果、禁止肥胖、禁酒，或者禁食鵝肝或肥叉燒好無？」漁農界議員何俊賢則關注，飲食業、零售業或會因加強控煙而影響生計。李夏茵表示，新加坡禁煙政策同樣嚴厲，但不見對經濟造成很大影響；並強調控煙「能夠贏健康之餘，亦不會輸經濟」。

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