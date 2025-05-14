運物局申撥5.68億 換幹隧交通管制系統

現系統年均25至73宗故障

新系統可監察車流行人

運物局表示，過去5年相關隧道幹道管制系統每年平均出現25至73宗故障，老化系統和關鍵零件過時亦增部門採購和維修保養難度。局方盼藉更換新系統推動智慧公路管理。

新管制系統配備多個功能，西隧及紅隧將設主動預警系統，實時監察車流、偵測行人闖入及逆線行車等潛在狀况，發出安全預警；西隧、紅隧、港深西部通道及吐露港公路亦增設清晰閉路電視鏡頭及交通意外自動偵察系統。另5條隧道幹道均建立「建築信息模擬資料庫」，方便維修人員了解系統設備，追溯故障原因。

西隧和紅隧需全面更換系統，其餘3條幹線系統則更新。西隧將需約2.77億元更換，料2029年第二季完成。紅隧需約1.84億元，新系統料2029年第四季運作。

港深西部通道系統已運作逾17年，需約4568萬元更新，料2029年第二季完成。港珠澳大橋（香港連接路）及吐露港公路系統同樣運作逾8年，前者需約3479萬元更新，2028年第四季完工；後者則需約2718萬元，2029年第三季完成更新。局方稱，更換系統不會帶來額外開支，運輸署將運用現有資源承擔。