西九露宿者宿舍招反對 團體：可考慮另擇地方

目標服務70人 提供住宿復康治療

吳兆康向本報表示，宿舍擬提供住宿、復康治療等，目標服務60至70名露宿者，料每人入住半年至兩年。他稱同路舍營運8年，以往經營無家者社區中心、運動及復元中心等，由於缺乏政府資助，一直向相熟賓館租場，但設施位置分散，冀透過宿舍整合。機構在諮詢意見後，認為選址離露宿者集中的深水埗通州街公園不遠，故嘗試申請，強調仍在初步階段。根據地圖，通州街公園離該址步程約26分鐘。地政總署則說去年12月接獲申請，今年第一季申請人提交補充資料。

不向外人派飯 主要室內活動 聆聽爭支持

有居民憂露宿者聚集，吳兆康稱服務對象在建築內活動，宿舍不會向外人派飯，「就像長者宿舍，只是定位是無家者宿舍」，宿舍有規範，有信心不影響居民，而當有其他露宿者前來，外展隊將介入。他強調無家者背景很闊，約五分之三是長者，也有離家青少年，犯罪率低於外界所想，盼社會明白「無家只是狀態，背後有很多故事」，停止標籤。吳稱本意是貢獻社區，但承認事前游說政府及持份者不足，理解居民反應大，將聆聽意見，爭取支持。

議員指居民憂治安 反對選址

立法會議員梁文廣在港台節目說，會見勞福局及發展局後，兩局均稱是按程序諮詢，仍需視乎社署會否支持申請。他又說該選址地面凹凸不平，高低差逾1米，平整成本高，以往乏人入紙申請，倡轉為戶外活動空間，重申居民憂治安等問題。民建聯議員鄭泳舜昨日約見發展局副局長林智文，反映反對選址的意見。