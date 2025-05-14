明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

西九露宿者宿舍招反對 團體：可考慮另擇地方

【明報專訊】團體「同路舍」擬在西九「四小龍」附近土地建露宿者宿舍，引起居民反對。同路舍項目總監吳兆康說申請尚在初期階段，有信心不會帶來治安問題，但若有其他地方選擇也可以考慮。地政總署回覆本報稱，有關申請須獲相關政策局支持，並確認不會涉及技術困難，在考慮持份者意見後，處方才會進一步處理申請。有議員引述當局稱，當局是按程序諮詢，將審慎看待諮詢結果。

目標服務70人 提供住宿復康治療

吳兆康向本報表示，宿舍擬提供住宿、復康治療等，目標服務60至70名露宿者，料每人入住半年至兩年。他稱同路舍營運8年，以往經營無家者社區中心、運動及復元中心等，由於缺乏政府資助，一直向相熟賓館租場，但設施位置分散，冀透過宿舍整合。機構在諮詢意見後，認為選址離露宿者集中的深水埗通州街公園不遠，故嘗試申請，強調仍在初步階段。根據地圖，通州街公園離該址步程約26分鐘。地政總署則說去年12月接獲申請，今年第一季申請人提交補充資料。

不向外人派飯 主要室內活動 聆聽爭支持

有居民憂露宿者聚集，吳兆康稱服務對象在建築內活動，宿舍不會向外人派飯，「就像長者宿舍，只是定位是無家者宿舍」，宿舍有規範，有信心不影響居民，而當有其他露宿者前來，外展隊將介入。他強調無家者背景很闊，約五分之三是長者，也有離家青少年，犯罪率低於外界所想，盼社會明白「無家只是狀態，背後有很多故事」，停止標籤。吳稱本意是貢獻社區，但承認事前游說政府及持份者不足，理解居民反應大，將聆聽意見，爭取支持。

議員指居民憂治安 反對選址

立法會議員梁文廣在港台節目說，會見勞福局及發展局後，兩局均稱是按程序諮詢，仍需視乎社署會否支持申請。他又說該選址地面凹凸不平，高低差逾1米，平整成本高，以往乏人入紙申請，倡轉為戶外活動空間，重申居民憂治安等問題。民建聯議員鄭泳舜昨日約見發展局副局長林智文，反映反對選址的意見。

上 / 下一篇新聞

小額包裹關稅今54% 郵政續停寄美 市民另可揀每件繳100美元固定費用
小額包裹關稅今54% 郵政續停寄美 市民另可揀每件繳100美元固定費用
美稱華允撤稀土管制 路透：僅加快審批
美稱華允撤稀土管制 路透：僅加快審批
FT：中美財長3周前IMF地下室密談
FT：中美財長3周前IMF地下室密談
彭博社：華解除波音禁令 准恢復交付
彭博社：華解除波音禁令 准恢復交付
社區牙醫支援基層 料年惠4萬人 對象4類弱勢社群 每180日獲3配額補牙拔牙
社區牙醫支援基層 料年惠4萬人 對象4類弱勢社群 每180日獲3配額補牙拔牙
引入9名有限度註冊牙醫 牙科街症名額下月增三成
引入9名有限度註冊牙醫 牙科街症名額下月增三成
涉詐騙創科署逾700萬資助 生產力局4職員客戶保釋候訊
涉詐騙創科署逾700萬資助 生產力局4職員客戶保釋候訊
衝燈致兩乘客死亡 的士司機囚兩年
衝燈致兩乘客死亡 的士司機囚兩年
晤科威特政要 李：冀與海合會國家簽自貿協定
晤科威特政要 李：冀與海合會國家簽自貿協定
作全運會媒體中心 中山公園體育館下月起閉館
作全運會媒體中心 中山公園體育館下月起閉館
石壆塗膠水黏4鴿 警查虐待 事發荃景花園停車場 暫無人被捕
石壆塗膠水黏4鴿 警查虐待 事發荃景花園停車場 暫無人被捕
免針紙案准控方改控罪 官：不構成不公
免針紙案准控方改控罪 官：不構成不公
涉向醫護虛報職業 男警控騙病假欺詐
涉向醫護虛報職業 男警控騙病假欺詐
兩男涉地洞試驗爆炸品 控方申加控罪交高院審
兩男涉地洞試驗爆炸品 控方申加控罪交高院審
孟加拉裔父母否認殺嬰 歸因22月大子 男嬰多處骨折頭重傷 控方：昏迷逾90分鐘方送院
孟加拉裔父母否認殺嬰 歸因22月大子 男嬰多處骨折頭重傷 控方：昏迷逾90分鐘方送院
影意志入圍影片棄映 陳朗昇：收到警告
影意志入圍影片棄映 陳朗昇：收到警告
財利繪圖員稱被指派撰穩定性計算書 上司：早退任未參與
財利繪圖員稱被指派撰穩定性計算書 上司：早退任未參與
海事處督察驗南丫四號 認未採兒童救生衣新例
海事處督察驗南丫四號 認未採兒童救生衣新例
消防輪姦案 稱無法上班求助風雨蘭 事主：助警拉人再約被告
消防輪姦案 稱無法上班求助風雨蘭 事主：助警拉人再約被告
福士越線撞AE86 4人送院
福士越線撞AE86 4人送院
龍舟賽9天嘉年華又食又飲 邀國際馬戲團表演 賣限定大熊貓產品吸客
龍舟賽9天嘉年華又食又飲 邀國際馬戲團表演 賣限定大熊貓產品吸客
輪公屋現金津貼下月底停 議員倡財政許可下恢復
輪公屋現金津貼下月底停 議員倡財政許可下恢復
的士四衝紅燈避查 警擎槍拘七旬司機
的士四衝紅燈避查 警擎槍拘七旬司機
運物局申撥5.68億 換幹隧交通管制系統
運物局申撥5.68億 換幹隧交通管制系統
議員憂控煙十招損食肆生意 李夏茵：與經濟非零和遊戲
議員憂控煙十招損食肆生意 李夏茵：與經濟非零和遊戲
疑切線釀禍 掃把佬的士相撞
疑切線釀禍 掃把佬的士相撞
灣區熱搜：穗推線上即買即退稅 5分鐘到戶 續擴可用商店 研增適用口岸
灣區熱搜：穗推線上即買即退稅 5分鐘到戶 續擴可用商店 研增適用口岸
灣區熱搜：即買即退服務推廣至全國 退稅貨值200元起
灣區熱搜：即買即退服務推廣至全國 退稅貨值200元起
【Emily】周守仁：新教宗去過中國 同期升樞機 讚良十四世願聆聽
【Emily】周守仁：新教宗去過中國 同期升樞機 讚良十四世願聆聽
【Emily】環團政總請願 促體育園推重用杯
【Emily】環團政總請願 促體育園推重用杯
【Emily】故宮館×故宮院 光影下「紋」以載道
【Emily】故宮館×故宮院 光影下「紋」以載道
【Emily】內地進口貓狗 6‧3起檢疫期縮至30日
【Emily】內地進口貓狗 6‧3起檢疫期縮至30日
【Emily】陳國基「洗樓」籲公務員登記選民
【Emily】陳國基「洗樓」籲公務員登記選民
【Emily】議員「出巡」觀塘 睇智能製衣食蛋撻王
【Emily】議員「出巡」觀塘 睇智能製衣食蛋撻王