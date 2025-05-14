消防輪姦案 稱無法上班求助風雨蘭 事主：助警拉人再約被告

案發時26歲、任職咖啡師的事主X供稱，案發當晚，她喝醉後躺在牀上，時而清醒、時而睡著。X憶述，她曾有意識時，看見首被告李浩田（約31歲）與她性交，當再次有意識時，見到次被告陳卓軒（約29歲）壓在她身上與她性交，李站在牀邊強行張開X的嘴巴，將其陽具放入X的嘴內。

翌日兩人同聯絡 一問Instagram追蹤

X指，她恢復清醒後，見到李在她的臉上射精。X開始哭泣並試圖推開兩人，陳向X說「唔使驚」，然後入洗手間拿取毛巾，替X拭去精液，並替X穿回內褲，其後送X乘的士回家。X自言回到家時仍渾身無力，癱坐在沙發不知所措，亦因感羞恥不敢告訴父母。

事發翌日，兩名被告均有聯絡X，李傳信息問X「我friend送咗你返屋企？」，陳則在Instagram詢問X為何不讓他追蹤其帳戶。兩日後，X向友人傾訴，友人着X找社工或報案，惟X仍在考慮。翌日，X意識其情緒不穩，無法正常上班，聯絡「風雨蘭」求助，由社工安排下驗身報案。及後，X在警方指示下邀約兩名被告重返帝京酒店，並稱自己會帶多一名朋友，實情友人是警員喬裝。X在酒店大堂指出兩名被告後，警員現身拘捕兩人。

曾覆首被告健身照「咁大隻」 事主：僅朋友

辯方盤問時稱李經常與X互傳信息聊天，又稱李曾將他健身時的照片傳送予X，X回覆「痴線㗎，咁大隻」。X表示，她知道李的用意是想獲取稱讚，才這樣回覆對方，但兩人僅是朋友關係。

辯方又指，X事後與警方錄口供時曾提及她認為在酒店房參與有男子在場的酒局，做法不恰當；X表示，當時她有提議與李到酒吧見面，然後李獨自回酒店參與酒局，惟X被告知有很多人出席該酒局，加上她不想浪費酒水，才應邀赴約。審訊今續。

【案件編號：HCCC230/24】