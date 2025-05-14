明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

消防輪姦案 稱無法上班求助風雨蘭 事主：助警拉人再約被告

【明報專訊】兩名消防員2021年涉在旺角帝京酒店房輪姦一名26歲女子，案件昨在高院續審。事主繼續作供，稱被性侵後起初因感羞恥不敢告訴父母，亦一直考慮要否報案，直至她發現自己情緒不穩，無法正常上班，遂聯絡「風雨蘭」求助；及後事主參與警方拘捕行動，故意邀請兩名被告再次酒聚，兩名被告應邀到酒店後被捕。

案發時26歲、任職咖啡師的事主X供稱，案發當晚，她喝醉後躺在牀上，時而清醒、時而睡著。X憶述，她曾有意識時，看見首被告李浩田（約31歲）與她性交，當再次有意識時，見到次被告陳卓軒（約29歲）壓在她身上與她性交，李站在牀邊強行張開X的嘴巴，將其陽具放入X的嘴內。

翌日兩人同聯絡 一問Instagram追蹤

X指，她恢復清醒後，見到李在她的臉上射精。X開始哭泣並試圖推開兩人，陳向X說「唔使驚」，然後入洗手間拿取毛巾，替X拭去精液，並替X穿回內褲，其後送X乘的士回家。X自言回到家時仍渾身無力，癱坐在沙發不知所措，亦因感羞恥不敢告訴父母。

事發翌日，兩名被告均有聯絡X，李傳信息問X「我friend送咗你返屋企？」，陳則在Instagram詢問X為何不讓他追蹤其帳戶。兩日後，X向友人傾訴，友人着X找社工或報案，惟X仍在考慮。翌日，X意識其情緒不穩，無法正常上班，聯絡「風雨蘭」求助，由社工安排下驗身報案。及後，X在警方指示下邀約兩名被告重返帝京酒店，並稱自己會帶多一名朋友，實情友人是警員喬裝。X在酒店大堂指出兩名被告後，警員現身拘捕兩人。

曾覆首被告健身照「咁大隻」 事主：僅朋友

辯方盤問時稱李經常與X互傳信息聊天，又稱李曾將他健身時的照片傳送予X，X回覆「痴線㗎，咁大隻」。X表示，她知道李的用意是想獲取稱讚，才這樣回覆對方，但兩人僅是朋友關係。

辯方又指，X事後與警方錄口供時曾提及她認為在酒店房參與有男子在場的酒局，做法不恰當；X表示，當時她有提議與李到酒吧見面，然後李獨自回酒店參與酒局，惟X被告知有很多人出席該酒局，加上她不想浪費酒水，才應邀赴約。審訊今續。

【案件編號：HCCC230/24】

相關字詞﹕高等法院 強姦 輪姦 消防員

上 / 下一篇新聞

小額包裹關稅今54% 郵政續停寄美 市民另可揀每件繳100美元固定費用
小額包裹關稅今54% 郵政續停寄美 市民另可揀每件繳100美元固定費用
美稱華允撤稀土管制 路透：僅加快審批
美稱華允撤稀土管制 路透：僅加快審批
FT：中美財長3周前IMF地下室密談
FT：中美財長3周前IMF地下室密談
彭博社：華解除波音禁令 准恢復交付
彭博社：華解除波音禁令 准恢復交付
社區牙醫支援基層 料年惠4萬人 對象4類弱勢社群 每180日獲3配額補牙拔牙
社區牙醫支援基層 料年惠4萬人 對象4類弱勢社群 每180日獲3配額補牙拔牙
引入9名有限度註冊牙醫 牙科街症名額下月增三成
引入9名有限度註冊牙醫 牙科街症名額下月增三成
涉詐騙創科署逾700萬資助 生產力局4職員客戶保釋候訊
涉詐騙創科署逾700萬資助 生產力局4職員客戶保釋候訊
衝燈致兩乘客死亡 的士司機囚兩年
衝燈致兩乘客死亡 的士司機囚兩年
晤科威特政要 李：冀與海合會國家簽自貿協定
晤科威特政要 李：冀與海合會國家簽自貿協定
作全運會媒體中心 中山公園體育館下月起閉館
作全運會媒體中心 中山公園體育館下月起閉館
石壆塗膠水黏4鴿 警查虐待 事發荃景花園停車場 暫無人被捕
石壆塗膠水黏4鴿 警查虐待 事發荃景花園停車場 暫無人被捕
免針紙案准控方改控罪 官：不構成不公
免針紙案准控方改控罪 官：不構成不公
涉向醫護虛報職業 男警控騙病假欺詐
涉向醫護虛報職業 男警控騙病假欺詐
兩男涉地洞試驗爆炸品 控方申加控罪交高院審
兩男涉地洞試驗爆炸品 控方申加控罪交高院審
孟加拉裔父母否認殺嬰 歸因22月大子 男嬰多處骨折頭重傷 控方：昏迷逾90分鐘方送院
孟加拉裔父母否認殺嬰 歸因22月大子 男嬰多處骨折頭重傷 控方：昏迷逾90分鐘方送院
影意志入圍影片棄映 陳朗昇：收到警告
影意志入圍影片棄映 陳朗昇：收到警告
財利繪圖員稱被指派撰穩定性計算書 上司：早退任未參與
財利繪圖員稱被指派撰穩定性計算書 上司：早退任未參與
海事處督察驗南丫四號 認未採兒童救生衣新例
海事處督察驗南丫四號 認未採兒童救生衣新例
福士越線撞AE86 4人送院
福士越線撞AE86 4人送院
龍舟賽9天嘉年華又食又飲 邀國際馬戲團表演 賣限定大熊貓產品吸客
龍舟賽9天嘉年華又食又飲 邀國際馬戲團表演 賣限定大熊貓產品吸客
輪公屋現金津貼下月底停 議員倡財政許可下恢復
輪公屋現金津貼下月底停 議員倡財政許可下恢復
的士四衝紅燈避查 警擎槍拘七旬司機
的士四衝紅燈避查 警擎槍拘七旬司機
西九露宿者宿舍招反對 團體：可考慮另擇地方
西九露宿者宿舍招反對 團體：可考慮另擇地方
運物局申撥5.68億 換幹隧交通管制系統
運物局申撥5.68億 換幹隧交通管制系統
議員憂控煙十招損食肆生意 李夏茵：與經濟非零和遊戲
議員憂控煙十招損食肆生意 李夏茵：與經濟非零和遊戲
疑切線釀禍 掃把佬的士相撞
疑切線釀禍 掃把佬的士相撞
灣區熱搜：穗推線上即買即退稅 5分鐘到戶 續擴可用商店 研增適用口岸
灣區熱搜：穗推線上即買即退稅 5分鐘到戶 續擴可用商店 研增適用口岸
灣區熱搜：即買即退服務推廣至全國 退稅貨值200元起
灣區熱搜：即買即退服務推廣至全國 退稅貨值200元起
【Emily】周守仁：新教宗去過中國 同期升樞機 讚良十四世願聆聽
【Emily】周守仁：新教宗去過中國 同期升樞機 讚良十四世願聆聽
【Emily】環團政總請願 促體育園推重用杯
【Emily】環團政總請願 促體育園推重用杯
【Emily】故宮館×故宮院 光影下「紋」以載道
【Emily】故宮館×故宮院 光影下「紋」以載道
【Emily】內地進口貓狗 6‧3起檢疫期縮至30日
【Emily】內地進口貓狗 6‧3起檢疫期縮至30日
【Emily】陳國基「洗樓」籲公務員登記選民
【Emily】陳國基「洗樓」籲公務員登記選民
【Emily】議員「出巡」觀塘 睇智能製衣食蛋撻王
【Emily】議員「出巡」觀塘 睇智能製衣食蛋撻王