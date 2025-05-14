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港聞

港聞二

財利繪圖員稱被指派撰穩定性計算書 上司：早退任未參與

【明報專訊】2012年南丫海難39死，死因研訊昨踏入第六日。財利船廠繪圖員供稱，1995至2005年間先後3次受上司指派，為「南丫四號」計算船艙入水的穩定性數據。不過上司與警方錄取的法定聲明，道出另一版本。上司稱自己1996年已離職，無參與造船，由繪圖員負責評估穩性數據。另外，有海事處督察承認無執行救生衣新法例，沿用舊例執法（見另稿）。

繪圖員：海事處陪測試 有錯會發現

庭上昨日讀出逾27名證人的書面供辭，包括在本案角色關鍵、因病無法出庭的時任財利繪圖員張福初。綜合供辭，張福初稱1995至1996年他獲西班牙上司Jon Leizaola指派，做船隻傾斜測試及撰寫首份「破艙穩性計算書」。張首先草擬初步數據，由海事處督察陪同做傾斜測試及記錄數字，用來編寫正式計算書。

南丫四號分別於1998年加裝逾8噸鉛壓載物及於2005年升高壓載物，張福初再獲指派做測試及穩性評估，2005年的正式計算書由另一繪圖員郭慶賢編寫。張稱曾將計算書交予上司Jon Leizaola，「但阿John（Jon）有無審批，我就唔知」。張強調，在場參與測試的海事處人員會記下數字，若有錯誤，海事處會發現及審批。

警方以司法互助形式，向張福初口中的上司、時任財利船工程師Jon Leizaola錄取法定聲明。Leizaola稱他於1993年加入財利負責行政工作，1996年8月因家人逝世而離職。他說，張福初負責將南丫四號圖則交予海事處，不知道張準備過多少份穩性計算書，亦不清楚張是否具專業資格。

針對財利假設舵機房及油箱房之間設「水密門」，錯估船的穩定性，Leizaola稱不知道張福初假設船內有6個獨立水密艙。他亦不知道誰負責傾斜測試及審批計算書，不知道加裝壓載物與升高壓載物的事。

時任財利工程部主管馮繼明當年派駐內地船廠，跟進南丫四號造船工程。馮繼明稱，財利先安排訂購船殼鋁板，再運往內地梧州造船廠建船。馮透露，梧州造船廠曾書面通知，船尾最後水密艙會開一個「工藝孔」，讓工人進入船尾燒焊，完工後會封回該孔。

助製圖則星企：海難始知有誤

此外，新加坡公司Naval-Consult曾協助財利製作圖則。該公司董事John Lim Ching Yun在供辭承認，下屬誤將兩艙之間的通道標示為「水密門」（watertight door），海難後始知道圖則有誤。研訊今續。

【案件編號：CCDI 1075-1113/12】

明報記者

（死因研訊）

相關字詞﹕財利船廠 死因研訊 南丫海難

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