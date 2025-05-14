孟加拉裔父母否認殺嬰 歸因22月大子 男嬰多處骨折頭重傷 控方：昏迷逾90分鐘方送院

被告HOSSAIN Md. Imran（32歲）及AKTER Mrs Farzana（28歲）同報稱無業，否認前述兩項控罪。他們被控2019年8月30日謀殺Hossain Iyman（何義文），另被控同年8月8至24日殘暴對待他。

綜合庭上讀出的控方開案陳辭及「承認事實」內容，事主何義文2019年7月8日在香港出生，與兩名被告及22個月大的哥哥同住於約100呎劏房。事主同年8月24日被送入明愛醫院，醫生發現事主臉頰及前額瘀傷、鼻擦傷，大腿及肋骨有多處骨折，頭部也受重傷，如顱內出血、腦部腫脹、腦細胞受損。院方因傷勢可疑報警，警方翌日拘捕兩名被告。事主其後因腦部傷勢嚴重，再被轉送瑪嘉烈醫院。

被告猜測長子從行李箱跳到幼子身上

控方表示，兩名被告在警誡錄影會面中試圖把長子形容為有妒忌心及頑皮、多次傷害弟弟的男孩，他們聲稱曾看到長子2019年8月24日躺在哭泣的事主身上，猜測長子從行李箱跳到事主身上。控方又指，事主在同日昏迷，但被告無即時報警，根據其住所附近的閉路電視片段，兩人在最少90分鐘後才不慌不忙地把事主送院。

法醫：兩側肋骨骨折顯示曾遭强力擠壓

醫生同月30日發現事主腦死亡，後來心跳停頓，最終證實事主離世並關掉呼吸機，離世時只有53日大。驗屍結果顯示，事主頭部傷勢導致他死亡；至於身體傷勢，他的1條左邊肋骨及7條右邊肋骨骨折，包括右邊第一肋骨，而右邊第一肋骨的結構及位置特殊，一般在經歷被車撞或從高處墮下等強大衝擊力後才會骨折。另外，事主胸腔兩側都有肋骨骨折，法醫認為這顯示其身體曾遭強力擠壓。

控方認為，年幼的長子根本沒能力對事主造成如此嚴重的傷害，加上事主由父母照顧，在家中受傷，控方因此推斷事主傷勢由父母造成，控告兩人謀殺。控方亦指，事主出生一個月後，體重由2.42公斤升至3.5公斤，惟在2019年8月8至24日期間，體重卻沒增長，事主身上另有紅腫、咬痕，體溫異常，兩名被告同月24日沒及時帶事主求醫，故控以殘暴對待兒童罪。

事主另見紅腫咬痕 體溫異常

庭上另播放男被告首段警誡錄影會面片段，當中提及他約14歲時隨家人從孟加拉來港，長大後在機場做搬運工作，但娶妻生子後，全家靠綜緩金過活。控方今日繼續播放這段錄影會面。

【案件編號：HCCC 296/23】