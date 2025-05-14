晤科威特政要 李：冀與海合會國家簽自貿協定

邀來港設投資局 歡迎主權基金拓商機

李家超facebook專頁昨凌晨上載帖文，稱獲科威特首相顧問Dr. Basil Al-Sabah，及中國駐科威特大使張建衛到機場迎接。他昨早分別與王儲Sabah Al-Khaled Al-Hamad Al-Sabah及署理首相Fahad Yusuf Saud Al-Sabah等官員會面。他稱向對方提出，香港希望和海合會國家簽署自由貿易協定，希望作為海合會2025年輪值主席國的科威特，能夠支持和協助促成相關談判；另歡迎科威特來港設立科威特投資局等，歡迎當地主權財富基金發掘商機。

李家超稱，代表團將與當地官員會面、舉行圓桌會議、訪問當地企業和文化設施，及簽署多份合作備忘錄，促進兩地貿易和投資，加強兩地資本市場和金融服務等領域連繫。他又稱，科威特城是當地政經中心及重要港口，香港加強與科威特合作具重要意義；而當地「2035願景」計劃致力於成為區域金融與貿易中心，本港可提供法律、人才和金融等專業配套方案，協助對方發展及拓展自身經濟領域。