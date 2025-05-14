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港聞

港聞二

晤科威特政要 李：冀與海合會國家簽自貿協定

【明報專訊】特首李家超率團出訪中東，昨已從卡塔爾轉抵科威特，先後與多名官員見面，包括科威特埃米爾、即國家元首Meshal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah會面；另見證投資推廣署及貿發局與當地直接投資促進局簽署合作備忘錄。科威特安排特首和隨行官員入住的國賓館「白楊宮」，專門用作接待國家元首及最高級別外賓。接近政府消息人士認為，當地此舉體現對本港作為中國特區的尊重，亦反映將本港視為獨立經濟實體的重視。

邀來港設投資局 歡迎主權基金拓商機

李家超facebook專頁昨凌晨上載帖文，稱獲科威特首相顧問Dr. Basil Al-Sabah，及中國駐科威特大使張建衛到機場迎接。他昨早分別與王儲Sabah Al-Khaled Al-Hamad Al-Sabah及署理首相Fahad Yusuf Saud Al-Sabah等官員會面。他稱向對方提出，香港希望和海合會國家簽署自由貿易協定，希望作為海合會2025年輪值主席國的科威特，能夠支持和協助促成相關談判；另歡迎科威特來港設立科威特投資局等，歡迎當地主權財富基金發掘商機。

李家超稱，代表團將與當地官員會面、舉行圓桌會議、訪問當地企業和文化設施，及簽署多份合作備忘錄，促進兩地貿易和投資，加強兩地資本市場和金融服務等領域連繫。他又稱，科威特城是當地政經中心及重要港口，香港加強與科威特合作具重要意義；而當地「2035願景」計劃致力於成為區域金融與貿易中心，本港可提供法律、人才和金融等專業配套方案，協助對方發展及拓展自身經濟領域。

相關字詞﹕李家超外訪 科威特 李家超 中東訪問

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