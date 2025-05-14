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港聞

港聞二

衝燈致兩乘客死亡 的士司機囚兩年

【明報專訊】去年1月14日晚上，一輛的士於灣仔港灣道與菲林明道交界衝紅燈後，遭一部城巴攔腰猛撞，導致的士一男一女乘客死亡，其中男死者為曾替八仙嶺大火受傷學生做手術的整形外科醫生何維新。涉事女的士司機昨在區院承認一項危險駕駛導致他人死亡罪，辯方求情強調她只是「一時睇錯」燈號，案發後她非常自責，需接受精神科治療。被告終被判監兩年及吊銷駕駛執照5年。

求情稱一時睇錯燈號 非刻意衝燈

被告郝逸琛（34歲）承認於2024年1月14日，在港灣道與菲林明道交界在道路上危險駕駛的士，引致女子宓圓圓及男子何維新死亡。控方表示，被告無刑事定罪紀錄，但有一項不小心駕駛紀錄，亦曾因沒有遵從交通燈指示被罰款。

辯方資深大律師林穎茜求情時提及，被告一直希望投考警隊或懲教署，惟不成功，之後繼續進修，最終成為職業安全督導員，同時在周末兼任的士司機幫補家計。

辯：內疚失眠需服藥 痛苦終生是「最大懲罰」

林指出，被告非常注重安全，「唔係想衝紅燈」，只是「一時大意睇錯咗交通燈」；在事件中被告背部和腰間等受傷，至今仍感痛楚，她亦因本案感到非常內疚和自責，長期失眠，需服用抗抑鬱藥。林強調被告希望以「最大嘅誠意」向死者及其親友表達歉意，並重申本案為被告帶來的痛苦將伴隨她一生，這是她「最大嘅懲罰」，希望法庭從輕發落。

暫委法官蘇文隆判刑時稱，案發時涉案路段天氣良好、路面乾爽、車流稀疏，兩名事主亦有佩戴安全帶；被告在涉案路段紅燈亮起約12秒後違反燈號駕駛，終導致意外發生。蘇官形容本案是「職業司機看錯燈號釀成的慘劇」，判被告監禁兩年，停牌5年。

案情稱，案發當晚約9時20分，被告駕的士途經案發地點，在紅燈亮起下駛出路口，當時駛經該路口的城巴收掣不及，撞向的士左邊車身，並將的士推前至附近的花槽，巴士車頭和的士左車身均大幅損毁。被告等人將兩名事主拉出的士，當時宓圓圓已無反應，何維新則仍有反應，兩人其後送院治理，同晚證實死亡。據法醫檢驗，兩名死者均曾受嚴重鈍力撞擊，導致大動脈等廣泛創傷。

【案件編號：DCCC 1340/24】

相關字詞﹕區域法院 的士司機 危險駕駛導致他人死亡 專科醫生 何維新

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