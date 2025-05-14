衝燈致兩乘客死亡 的士司機囚兩年

求情稱一時睇錯燈號 非刻意衝燈

被告郝逸琛（34歲）承認於2024年1月14日，在港灣道與菲林明道交界在道路上危險駕駛的士，引致女子宓圓圓及男子何維新死亡。控方表示，被告無刑事定罪紀錄，但有一項不小心駕駛紀錄，亦曾因沒有遵從交通燈指示被罰款。

辯方資深大律師林穎茜求情時提及，被告一直希望投考警隊或懲教署，惟不成功，之後繼續進修，最終成為職業安全督導員，同時在周末兼任的士司機幫補家計。

辯：內疚失眠需服藥 痛苦終生是「最大懲罰」

林指出，被告非常注重安全，「唔係想衝紅燈」，只是「一時大意睇錯咗交通燈」；在事件中被告背部和腰間等受傷，至今仍感痛楚，她亦因本案感到非常內疚和自責，長期失眠，需服用抗抑鬱藥。林強調被告希望以「最大嘅誠意」向死者及其親友表達歉意，並重申本案為被告帶來的痛苦將伴隨她一生，這是她「最大嘅懲罰」，希望法庭從輕發落。

暫委法官蘇文隆判刑時稱，案發時涉案路段天氣良好、路面乾爽、車流稀疏，兩名事主亦有佩戴安全帶；被告在涉案路段紅燈亮起約12秒後違反燈號駕駛，終導致意外發生。蘇官形容本案是「職業司機看錯燈號釀成的慘劇」，判被告監禁兩年，停牌5年。

案情稱，案發當晚約9時20分，被告駕的士途經案發地點，在紅燈亮起下駛出路口，當時駛經該路口的城巴收掣不及，撞向的士左邊車身，並將的士推前至附近的花槽，巴士車頭和的士左車身均大幅損毁。被告等人將兩名事主拉出的士，當時宓圓圓已無反應，何維新則仍有反應，兩人其後送院治理，同晚證實死亡。據法醫檢驗，兩名死者均曾受嚴重鈍力撞擊，導致大動脈等廣泛創傷。

【案件編號：DCCC 1340/24】