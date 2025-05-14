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港聞

港聞二

涉詐騙創科署逾700萬資助 生產力局4職員客戶保釋候訊

【明報專訊】廉政公署昨落案起訴3名生產力促進局前職員及1名生產力局客戶，涉嫌詐騙創新科技署向生產力局兩個創科研發項目發放資助及偽造帳目，涉款逾700萬元。4被告獲廉署准予保釋，周四在東區裁判法院提訊。控方稍後會申請將本案轉介區域法院答辯。

被告雷致行、蘇文傑及李樹勝，介乎46至64歲，案發時分別為生產力局總經理、首席顧問及項目工程主任；以及葉慧敏，52歲，為英訊通科技有限公司董事兼股東，共被控3項欺詐罪名及兩項偽造帳目罪名，分別違反《盜竊罪條例》第16A（1）條及第19（1）（a）條。

涉偽造帳目 隱藏訂單送貨文件

雷致行、蘇文傑及李樹勝涉不誠實地在會計帳目隱藏生產力局一名客戶3張總值共10萬元的工場服務訂單的相關報價單及送貨文件。該3名被告又涉嫌誇大一個創科項目獲得的贊助費，即一同向創科署訛稱，該項目從上述客戶獲得10萬元業界贊助費，詐騙創科署向生產力局批出逾310萬元創科基金以資助該項目，及向該客戶發放4萬元現金回贈。

蘇文傑又涉嫌以類似欺詐手法，不誠實地在會計帳目隱藏上述客戶及英訊通科技另外4張工場服務訂單的相關報價單及送貨文件。蘇又涉誇大另一個創科項目獲得的贊助費，即訛稱該項目獲該兩名客戶支付共17萬元業界贊助費，詐騙創科署就項目批出約400萬元創科基金予生產力局。

伙客戶訛稱贊助10萬 騙4萬回贈

另蘇文傑及葉慧敏涉嫌一同向創科署訛稱，英訊通科技的關聯公司曾就其中一個涉案創科項目向生產力局提供共10萬元贊助，詐騙創科署向該關聯公司發放現金回贈共4萬元。

廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，發現被告涉將相關客戶支付予生產力局的工場服務費虛報為涉案創科項目的贊助費，並指示生產力局其他職員隱瞞相關會計紀錄。

相關字詞﹕生產力促進局 廉政公署

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